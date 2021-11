Alarm in Schramberg

1 Ein zu lange gebackener Camembert sorgte laut Angaben der Polizei in den frühen Morgenstunden des Sonntags für einen Einsatz der Feuerwehr Schramberg. Foto: © photocrew – stock.adobe.com

Ein zu lange gebackener Camembert sorgte laut Angaben der Polizei in den frühen Morgenstunden des Sonntags für einen Einsatz der Feuerwehr Schramberg.















Link kopiert

Schramberg - Das im Ofen vergessene Käse-Backwerk hatte in einem Gebäude in der Josef-Andre-Straße so viel Rauch erzeugt, dass ein Alarmmelder ausgelöst hatte. Dies hatte eine Passantin bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, die mit vier Fahrzeugen und rund 25 Angehörigen anrückte.

Vor Ort mussten zunächst die Bewohner aus der völlig verrauchten Wohnung ins Freie gebracht werden. Ein anfänglicher Verdacht auf eine Rauchgasschädigung lag, so ergab die Untersuchung der Personen durch den Rettungsdienst, nicht vor. Der völlig schwarze Käse, so Abteilungskommandant Patrick Wöhrle, wurde von zwei Atemschutzträgern aus dem Backofen entfernt und in der Spüle abgelöscht. Zum Frühstücken war er nicht mehr geeignet.

Nach einer Überdruckbelüftung der Wohnung konnten die Bewohner wieder in diese zurückkehren.