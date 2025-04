Alarm in Rottweil: Zwei Einsätze – und warum die Feuerwehr zum Putzeimer greift

1 Zu einem Einsatz in der Innenstadt wird die Feuerwehr gerufen. Der Fall wird ganz speziell gelöst. Foto: Otto

Zweimal wird am Mittwochnachmittag die Feuerwehr in Rottweil alarmiert. Ein Brandmelder in einer Wohnung schlägt Alarm – und dann gibt es noch einen besonderen Einsatz.









Zunächst heißt es kurz vor 14 Uhr: Brandalarm in der Ruckgaberstraße. Ein Rauchmelder in einer Wohnung hat ausgelöst, zudem wird verbrannter Geruch gemeldet. Die Feuerwehr rückt mit einem Löschzug an. Die Einsatzkräfte müssen sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschaffen, wie Stadtbrandmeister Frank Müller im Nachgang berichtet. Nach kurzer Durchsuchung stellt sich heraus, dass niemand in der Wohnung ist. Dafür befindet sich eine Pfanne mit Essen auf dem Gasherd, der auf die höchste Stufe hochgedreht ist. Dank des Rauchmelders und der frühen Entdeckung, so Müller, sei nichts weiter passiert. Der Geruch in der Wohnung sei nun allerdings entsprechend.