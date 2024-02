Alarm in Rottweil: Gleich drei Feuerwehreinsätze bei Firma Mahle

Alarm in Rottweil

1 Bei der Firma Mahle kam es am Wochenende dreimal zum Brandalarm. Foto: Weisser

Dreimal musste die Rottweiler Feuerwehr vergangenes Wochenende zur Firma Mahle ausrücken. Doch von einem Feuer zeigte sich keine Spur. Was war geschehen?









Link kopiert



Über die Brandmeldeanlage des Firmengebäudes sei der Alarm am Samstag direkt über die integrierte Leitstelle zur Feuerwehr gelangt, teilt Stadtbrandmeister Frank Müller im Gespräch mit unserer Redaktion mit. Mit einer Besatzung von 20 bis 21 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen sei die Rottweiler Feuerwehr ausgerückt – in allen drei Fällen, denn es sollte nicht bei einem Alarm bleiben. Daraufhin sei an der Pforte nachgefragt worden, von welchem Gebäude der Alarm ausgeht. Es war die Schmiede. Durch den Alarm sei die Löschanlage ausgelöst worden, und die Halle wurde mit CO2 geflutet. „Dann darf niemand ohne Atemschutz rein“, teilt Müller mit.