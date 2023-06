Mit einem Großaufgebot an Fahrzeugen rückte die Feuerwehr Oberndorf am Freitagnachmittag in die Altstadt am Schuhmarktplatz aus. Anwohner hatten einen piepsenden Brandmelder gehört, Qualm drang aus einem Dachfenster. Das rasche Eingreifen der Wehr verhinderte eine Katastrophe.

Aufmerksamen Mitarbeitern des Schwarzwälder Boten in der Kirchtorstraße ist es wohl zu verdanken, dass es in der Oberstadt am Freitag nicht zu einer Brand-Katastrophe gekommen ist. Sie bemerkten gegen 15.45 Uhr ein dauerndes Piepsen, das aus einem gegenüberliegenden Gebäude am Schuhmarktplatz drang.

In diesem weißen Haus am Schuhmarktplatz wurde ein Essen in der Küche vergessen und die Feuerwehr rückte an. Foto: Jörg Braun

Nach einigen kurzen Augenblicken drang dann auch Rauch aus einem gekippten Fenster im Dachgeschoss eines Wohnhauses. Die Schwabo-Mitarbeiter alarmierten die Feuerwehr. Diese rückte in sehr kurzer Zeit mit einem Großaufgebot an Fahrzeugen in die historische Altstadt ein. Löschfahrzeuge und auch die Drehleiter wurden in Stellung gebracht, Schlauchleitungen vom Platz an der Kirche und vom Schuhmarktplatz zur Brandstelle gelegt.

Ein Großaufgebot an Einsatzfahrzeugen war vorsichtshalber angefordert worden. Foto: Jörg Braun

Parallel drang ein Trupp Atemschutzträger der Feuerwehr in das Haus ein und bis ins Dachgeschoss des Gebäudes vor. Dort, so stellte sich dann heraus, stand ein vergessenes Essen auf dem Herd, das den dichten Qualm ausgelöst hatte. Es hätte aber nicht mehr viel gefehlt, dann hätte sich das verkohlte Essen zu einem Zimmer- und Hausbrand auswachsen können, hieß es vor Ort.

Lange Schlauchleitungen wurden durch den Hof beim Schwarzwälder Boten gelegt. Foto: Jörg Braun

Menschen kamen am Freitag zum Glück nicht zu Schaden, war von der Feuerwehr zu erfahren. Einsatzleiter war Philipp Niethammer. Er koordinierte den Einsatz und sorgte dafür, dass die Einsatzkräfte rund um das Haus positioniert waren. Auch Manuel Suhr, der Abteilungskommandant und Stellvertretende Kreisbrandmeister, war vor Ort. Rund zwei Dutzend Kräfte der Feuerwehr waren im Einsatz, außerdem das Rote Kreuz mit mehreren Rettungskräften und Fahrzeugen sowie die Polizei.

Alles sicher! Nach einer Viertelstunde war klar, dass keine Menschen zu Schaden gekommen waren. Foto: Jörg Braun

Einsätze in engen Altstädten, mit verwinkelten Gebäuden, dicht aneinandergebaut, sorgen bei der Feuerwehr automatisch stets für besondere Alarmstimmung. Feuer in anderen Städten waren verheerend, weil sich die Flammen in diesen Gebäudekomplexen schnell ausbreiten können.

Atemschutzträger waren im Einsatz Foto: Jörg Braun

„Gut, dass die Schwabo-Mitarbeiter gleich reagiert haben und uns alarmiert haben“, meinte Manuel Suhr kurz nach dem Einsatz. „Und gut, dass es einen Rauchmelder in der Wohnung gegeben hat. Da sieht man mal wieder, wie wichtig sie sind“, fügte er noch hinzu.