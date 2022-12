1 Die Feuerwehr konnte beim Einsatz in Aistaig Schlimmeres verhindern. Foto: ©Michael Stifter – stock.adobe.com

Aufmerksame Nachbarn in Oberndorf-Aistaig bemerkten den Alarm des Rauchmelders in einer verlassenen Wohnung. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.















Oberndorf-Aistaig - Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am frühen Montagmorgen, gegen 0.30 Uhr an einem Wohnhaus im Flößerweg in Aistaig gekommen.

Wegen eines technischen Defekts entwickelte die in der Wohnung verbaute Elektroheizung Rauch, der den Brandmelder auslöste. Die Wohnungsinhaberin sei nicht anwesend gewesen, hieß es in einer Pressemitteilung der Polizei. Nachbarn nahmen aber das Warnsignal wahr und verständigten die Notrufleitstelle. Daraufhin rückte die Feuerwehr Oberndorf mit sechs Fahrzeugen und etwa 40 Einsatzkräften an, verschaffte sich Zutritt in die Wohnung und setzte die Elektroheizung außer Betrieb. Ein Brand war glücklicherweise noch nicht entstanden. Nach dem Durchlüften der Wohnung konnten die Wehrmänner wieder abrücken.

Vorsorglich war auch die Besatzung eines Rettungswagens zu dem gemeldeten Brandort gefahren. Diese musste jedoch keinen Einsatz leisten.