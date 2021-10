1 Die Polizei im Einsatz am Flughafen. Foto: dpa/Guido Schulmann

Ein Mann ist mit seinem Wagen in den Bereich der Start- und Landebahn des Regionalflughafens Weeze in Nordhrein-Westfalen eingedrungen. Der Flugbetrieb wurde kurzfristig eingestellt.















Weeze - Ein Mann hat mit seinem Auto den Sicherheitszaun des Regionalflughafens Weeze in Nordhrein-Westfalen durchbrochen. Der Wagen des 59-Jährigen wurde auf einer Nebenspur der Start- und Landebahn durch das Sicherheitspersonal gestoppt, wie die Polizei in Kleve am Sonntag mitteilte. Der Flugbetrieb wurde umgehend eingestellt und ein im Landeanflug befindliches Flugzeug umgeleitet.

Ein Atemalkoholtest bei dem 59-Jährigen fiel positiv aus, sein Führerschein wurde sichergestellt. Bei der ärztlichen Untersuchung fanden sich zudem Hinweise auf eine medizinische Vorerkrankung, weshalb der Mann in ein Krankenhaus gebracht wurde. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

Das umgeleitete Flugzeug konnte nach einem Zwischenstopp in Münster noch verspätet am Flughafen Weeze landen. Der Flughafen Niederrhein in Weeze liegt an der Grenze zu den Niederlanden.