Alarm in Neuenbürg

1 Teil der Hauswand stürzen plötzlich ein. Foto: Einsatzreport24/Markus Rott

In der Neuenbürger Kernstadt kommt es am Samstagabend zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall: Ein nach einem Brand leerstehendes Gebäude fällt zum Teil in sich zusammen.









Wo vorher noch eine Wand war, klafft nun ein großes Loch: Die Außenwand eines ehemaligen Wohn- und Geschäftshauses in der Neuenbürger Kernstadt ist am Samstag gegen 17 Uhr eingestürzt. In dem Gebäude hatte es 2022 gebrannt, seither stand es leer.