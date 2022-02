Eine 48-Jährige hat für einen Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst gesorgt –­ sie hatte in ihrer Wohnung ein Feuer gelegt.















Lahr - Die Frau habe am Donnerstag gegen 22.30 Uhr in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Flugplatzstraße mehrere Holzstücke auf dem Boden entzündet und sei danach weggegangen, heißt es im Polizeibericht.

Als sie von einem Taxi abgeholt wurde, habe sie dem Fahrer während der Fahrt von ihrer Tat erzählt. Der Taxifahrer drehte sofort um, fuhr zu ihrer Anschrift zurück und überredete sie, in die Wohnung zurückzukehren und das Feuer zu löschen. Parallel dazu hatte bereits eine Nachbarin die Einsatzkräfte alarmiert. Noch bevor Feuerwehr und Polizei eintrafen, hatte die 48-Jährige das Feuer bereits gelöscht, das sie selbst gelegt hatte – der Brand hatte sich noch nicht ausgebreitet.

Die Polizisten nahmen die Frau vorläufig fest. Sie hatte mehr als ein Promille Alkohol im Blut, wie ein Test ergab, und wurde danach in einer Fachklinik untergebracht. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Schadens sei noch nicht bekannt, so die Polizei.