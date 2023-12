Einsatz in Balingen

1 Die Feuerwehr war mit vielen Einsatzkräften beim Zollernalb Klinikum. Foto: Eyckeler

Mit 40 Kräften ist die Feuerwehr am Donnerstagvormittag angerückt – begleitet von vielen Einsatzkräften des DRK. Grund war ein Alarm im Zollernalb Klinikum.









Schreckmoment zum Jahresende am Zollernalb Klinikum in Balingen. Am Donnerstag um 11.30 Uhr ging bei der Feuerwehr ein Brandmeldealarm ein. Sofort rückten zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst Richtung Klinikum aus.