Nächtlicher Einsatz für die Feuerwehr Bösingen-Herrenzimmern sowie Kräfte aus Rottweil und Sulgen: Hausbewohner in Herrenzimmern hatten einen Gasalarm gemeldet.

Gegen 0.15 Uhr war in der Nacht auf Mittwoch der Alarm mit Stichwort „Hilfeleistung Gas2“ in Herrenzimmern eingegangen – gemeldet durch Hausbesitzer, die gerade nach Hause kamen.

Wie Kommandant Simon Vetter informiert, rückte daraufhin nach Alarm und Ausrückeordnung (AAO) die Feuerwehr Bösingen-Herrenzimmern mit beiden Abteilungen aus, zusätzlich das Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Gefahrgut und der Einsatzleitwagen des Landkreises Rottweil sowie der ABC-Erkunder, der bei der FW Schramberg, Abteilung Sulgen stationiert ist.

Lesen Sie auch

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war ein deutliches Zischen an dem freigelegten Gastank zu hören. Dieser war laut Besitzer an diesem Tag von einer Fachfirma entleert worden und sollte am Folgetag abgeholt und entsorgt werden. Im dazugehörigen Haus befanden sich beim Eintreffen keine Personen mehr.

Einsatzstelle abgesperrt

Die Einsatzstelle wurde abgesperrt und ein Atemschutztrupp wurde zur Erkundung los geschickt. Dieser konnte ein Ventil am Tank schließen und somit weiteres Austreten verhindern.

Parallel dazu wurde die Einsatzstelle ausgeleuchtet und vorsichtshalber eine Wasserversorgung aufgebaut.

Wohnhaus kontrolliert

Weitere Atemschutztrupps machten sich mit Messgeräten auf und kontrollierten die unmittelbare Umgebung des Tanks sowie anschließend das Wohnhaus. Es konnten laut Vetter keine bedenklichen Werte mehr festgestellt werden. Somit konnten die Einsatzkräfte alles zurückbauen und wieder einrücken.

Bürgermeister Peter Schuster informierte sich bei den Rettungskräften. Vor Ort waren auch der Fachberater Chemie Michael Sowa von der Feuerwehr sowie der Fachberater des THW Nils-Krischan Köhnke. Der stellvertretende Kreisbrandmeister Manuel Suhr machte sich ebenfalls ein Bild von der Lage.

Die Feuerwehr ist mit insgesamt acht Fahrzeugen vor Ort. Foto: Feuerwehr

Die Feuerwehr Bösingen war mit rund 30 Kräften und drei Fahrzeugen, die Feuerwehr Rottweil mit vier Fahrzeugen und zehn Kräften, die Feuerwehr Sulgen mit einem Fahrzeug und vier Kräften vor Ort. Die Polizei schickte zwei Streifen.

DRK-Helfer zur Stelle

Seitens des DRK waren die Helfer vor Ort Bösingen und Villingendorf sowie der Rettungsdienst mit mehren Rettungswägen und dem Organisatorischen Leiter Rettungsdienst, Hans-Christian Geiß, sowie einem Notarzt an der Einsatzstelle – insgesamt mit sechs Fahrzeugen und 17 Kräften.