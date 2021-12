2 In den Firmengebäuden auf beiden Seiten der Seedorfer Straße wurde nach der Alarmursache gesucht. Foto: Wegner

Gleich an mehreren Orten ein Brandmeldealarm? Sowohl in der Seedorfer Straße wie auch im Webertal waren am Mittwoch kurz nach 23 Uhr Brandmeldealarme bei der Leitstelle aufgelaufen und hatten Feuerwehr und Polizei nach Waldmössingen zum Einsatz gerufen.















Schramberg-Waldmössingen - Nachdem zunächst unklar war, ob auch das Firmengebäude von SW Machines in der Seedorfer Straße 91 vom Alarm betroffen ist, konnten Polizei und Feuerwehr nach einer ersten Kontrolle schnell feststellen, dass eigentlich lediglich ein größerer rund einen halben Kilometer langen Gebäudekomplex an der Seedorfer Straße bis ins Webertal betroffen ist: die frühere Firma ArteM/Hülsta, das heute mehrere Firmen beherbergt.

Nach Angaben von Stadtbrandmeister Werner Storz war in der Leitung der Sprinkleranlage, die vom Gebäude von SW Machines gegenüber dem Hauptwerk über das "Magazin17" bis zur Firma Maurer führt, von der Brandmeldeanlage ein Druckabfall festgestellt worden. Ein solcher, so Storz, trete dann auf, wenn beispielsweise wegen eines Brandgeschehens die Sprinkleranlage zum Einsatz komme. Allerdings – und so war es in diesem Fall – muss der Druckabfall eine andere Ursache gehabt haben, wie vor Ort nicht gleich gefunden werden konnte.

Dies aber, so Storz, sei Voraussetzung für ein Zurücksetzen der Anlage – und dass nicht wenige Minuten später wieder Alarm ausgelöst werde. So war die Feuerwehr Waldmössingen zusammen mit dem Brandschutzbeauftragten des Unternehmens einige Zeit unterwegs, um den Fehler zu finden. Da davon ausgegangen wurde, dass in dem weitläufigen Gelände kein Brand ausgebrochen war, konnte die Drehleiter wieder abrücken.

Warum die Sprinkleranlage über mehrere Firmen verteilt den Alarm ausgelöst hat, ist mit der Geschichte der Liegenschaft verbunden: Einst produzierten dort die von Schramberg nach Waldmössingen umgesiedelten Möbelwerke Moser im Hülsta-Firmenverbund unter der 1990 lancierten Marke ArteM dort bis vor rund fünf Jahren. Ein Teil des Gebäudekomplexes im direkten Anschluss an die Seedorfer Straße hat SW Machines übernommen, weitere Teile gehören mittlerweile zum "Magazin17", das alle möglichen Arten von Lager- und Unterstellflächen bietet.