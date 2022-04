4 Feuerwehr und Rettungsdienst rücken am Mittwochnachmittag zum Alten Spital (Bildmitte) aus. Foto: Otto

Schreck in der Rottweiler Innenstadt am frühen Nachmittag: In der Unterkunft für Ukraine-Flüchtlinge in der unteren Hauptstraße hat der Brandmeldealarm ausgelöst. Der Löschzug der Feuerwehr Rottweil rückte aus – Bewohner brachten sich in Sicherheit.















Erst Anfang des Monats waren die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine ins leer stehende Alte Spital eingezogen. Umso größer nun die Sorge, als gegen 14.40 Uhr der Brandmeldealarm in dem Gebäude auslöste. Die Feuerwehr Rottweil rückte mit einem Löschzug mit zwölf Kräften und vier Fahrzeugen aus, auch der Rettungsdienst war vor Ort. Bürgermeister Christian Ruf eilte ebenfalls aus dem Rathaus zum Einsatzort.

Feuerwehr belüftet das zweite Obergeschoss

Feuerwehr-Sprecher Rüdiger Mack konnte kurz darauf Entwarnung geben. Der Brandmelder sei durch Kochen im Bereich des zweiten Obergeschosses ausgelöst worden. Der betroffene Bereich wurde geräumt und wird von der Feuerwehr belüftet. Viele Bewohner des Gebäudes, die ins Freie geeilt waren, beobachteten das Geschehen mit angespannten Gesichtern.

Bürgermeister Ruf zeigte sich erleichtert, dass der Alarm, der in der Innenstadt für größeres Aufsehen gesorgt hatte, letztlich glimpflich ausging.

Im Alten Spital wurde Platz für bis zu 100 Flüchtlinge geschaffen. Dafür war das Gebäude zuvor renoviert worden.