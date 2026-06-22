Alarm in Eutingen-Weitingen: Kurioser Einsatz – Feuerwehr wird zum eigenen Feuerwehrhaus gerufen

Ein Brandalarm sorgte am frühen Samstagmorgen für einen Feuerwehreinsatz in Weitingen. Bereits beim Blick auf die Einsatzdaten gab es erstaunte Gesichter.
Mit einem ungewöhnlichen Einsatz ist der Samstagmorgen für die Feuerwehrabteilung Weitingen begonnen. Um 4.47 Uhr alarmierte die Integrierte Leitstelle Freudenstadt die Einsatzkräfte wegen eines ausgelösten Rauchwarnmelders. Der Einsatzort sorgte dabei für Verwunderung: Es handelte sich ausgerechnet um das eigene Feuerwehrhaus in der Jahnstraße.