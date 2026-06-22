Alarm in Eutingen-Weitingen: Kurioser Einsatz – Feuerwehr wird zum eigenen Feuerwehrhaus gerufen

Ein Brandalarm sorgte am frühen Samstagmorgen für einen Feuerwehreinsatz in Weitingen. Bereits beim Blick auf die Einsatzdaten gab es erstaunte Gesichter.

Mit einem ungewöhnlichen Einsatz ist der Samstagmorgen für die Feuerwehrabteilung Weitingen begonnen. Um 4.47 Uhr alarmierte die Integrierte Leitstelle Freudenstadt die Einsatzkräfte wegen eines ausgelösten Rauchwarnmelders. Der Einsatzort sorgte dabei für Verwunderung: Es handelte sich ausgerechnet um das eigene Feuerwehrhaus in der Jahnstraße.

Hintergrund ist ein besonderes Alarmsystem. Im Feuerwehrhaus sind keine klassische Brandmeldeanlage, sondern vernetzte Rauchwarnmelder installiert. Diese senden im Alarmfall eine Benachrichtigung direkt auf ein Smartphone.

Warnmeldung geht beim Bürgermeister ein

Als Erster bemerkte Bürgermeister Markus Tidemann die Warnmeldung. Er verständigte daraufhin die Leitstelle in Freudenstadt und machte sich selbst auf den Weg zum Feuerwehrhaus.

Unsere Empfehlung für Sie Bahnhof Hochdorf Brand an der Bahnlinie – Feuerwehr Eutingen verhindert Ausbreitung Die anhaltende Trockenheit erhöht derzeit die Gefahr von Vegetationsbränden. Am Samstagabend musste die Feuerwehr Eutingen zu einem Feuer entlang der Bahnstrecke ausrücken.

Die alarmierten Einsatzkräfte rückten daraufhin zum eigenen Gerätehaus aus. Vor Ort stellte sich jedoch schnell heraus, dass kein Brand vorlag. Die Feuerwehr konnte lediglich einen Täuschungsalarm feststellen.

Nach kurzer Kontrolle war der ungewöhnliche Einsatz für die Weitinger Feuerwehr bereits wieder beendet.