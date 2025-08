Alarm in der Altstadt

An einer Straßenbaustelle in der unteren Marktstraße, Ecke Burgstall, trat Gas aus. Foto: Schülke Die Feuerwehr Horb rückte mit mehreren Fahrzeugen an. Anlieger und Passanten sind außer Gefahr.







Gasalarm in der Altstadt: Bei Straßenarbeiten am unteren Teil der Marktstraße, Ecke Burgstall gegenüber dem Marktstüble, ist am Mittwoch Gas ausgetreten. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 10.45 Uhr alarmiert.