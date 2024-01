Feuerwehr im Großeinsatz am Zentrum für Psychiatrie

Alarm in Calw-Hirsau

7 100 Feuerwehrleute mit 18 Fahrzeugen waren am Sonntag am ZfP Calw im Einsatz. Foto: W.Gress/Waldemar Gress

Nachdem Patienten über Übelkeit klagten, rückte am Sonntag ein Großangebot an Rettungskräften ins Zentrum für Psychiatrie in Hirsau aus.









100 Feuerwehrleute mit 18 Fahrzeugen, darunter der Gefahrgutzug des Landkreises, waren am Sonntagmittag im Einsatz am Zentrum für Psychiatrie (ZfP), Klinikum Nordschwarzwald, in Calw-Hirsau: Die Alarmierung war laut Tim Auerbach, Pressesprecher des Kreisfeuerwehrverbands, um 12.30 Uhr erfolgt.