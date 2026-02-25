Alarm in Balingen: Angebrannte Küchenutensilien sorgen für Feuerwehreinsatz

Zwei Bewohner sind nach einem Brandalarm in Balingen in die Klinik gebracht worden.

Polizei und Feuerwehr sind am Dienstagabend nach Balingen in die Geislinger Straße ausgerückt.

Gegen 18.30 Uhr wurden die Rettungskräfte aufgrund eines Brandalarms in ein Wohnhaus gerufen.

Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 30 Feuerwehrleuten vor Ort war, konnte in der Küche eine Rauchentwicklung aufgrund mehrerer angeschmorter Küchenutensilien auf dem Herd feststellen.

Zwei Bewohner wurden vorsorglich zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Ein Sachschaden am Gebäude war nicht entstanden.