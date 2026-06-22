Alarm im Kreis Calw: „Achtung, Achtung! Den Kommunen steht das Wasser bis zum Hals“

Viele Millionen Euro fehlen dem Landkreis Calw und seinen Kommunen. Als Schuldigen haben Landrat und Bürgermeister den Bund und das Land ausgemacht, die die Kommunen hängen ließen.
„Achtung, Achtung! Den Kommunen steht das Wasser bis zum Hals.“ So meldete sich der Calwer Oberbürgermeister Florian Kling mit Megafon bei der Aktion „Kommunen am Limit“ am Montagmorgen vor dem Calwer Rathaus zu Wort. Dort hatten sich einige Bürgermeister aus dem Kreis Calw sowie Landrat Helmut Riegger versammelt, um mit der Aktion auf die schlechte finanzielle Lage der Kommunen aufmerksam zu machen.