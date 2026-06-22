Alarm im Kreis Calw: „Achtung, Achtung! Den Kommunen steht das Wasser bis zum Hals“

Viele Millionen Euro fehlen dem Landkreis Calw und seinen Kommunen. Als Schuldigen haben Landrat und Bürgermeister den Bund und das Land ausgemacht, die die Kommunen hängen ließen.

„Achtung, Achtung! Den Kommunen steht das Wasser bis zum Hals.“ So meldete sich der Calwer Oberbürgermeister Florian Kling mit Megafon bei der Aktion „Kommunen am Limit“ am Montagmorgen vor dem Calwer Rathaus zu Wort. Dort hatten sich einige Bürgermeister aus dem Kreis Calw sowie Landrat Helmut Riegger versammelt, um mit der Aktion auf die schlechte finanzielle Lage der Kommunen aufmerksam zu machen.

Es gab weitere Aktionen, unter anderem vor dem Landratsamt, das dazu für einige Minuten die Türen schloss. Zwei Feuerwehrleute, „verkleidet“ als Bund und Land, versuchten symbolisch, mit Miniaturgießkannen ein großes Feuer zu löschen - nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein.

Viele Bürger erreichte Kling freilich nicht, der Marktplatz war bei der großen Hitze gegen 11 Uhr beinahe leer gefegt. Kling forderte: „Wir brauchen eigenständige und selbstfinanzierte Kommunen, damit wir den Laden und unsere Rathäuser nicht zuschließen müssen.“ Den Bürgern rief er weiter zu: „Kämpfen Sie für die Eigenständigkeit und Selbstständigkeit unserer Städte und Gemeinden, denn das ist da, wo wir alle leben und gemeinsam zusammenarbeiten.“

Handlungsfähigkeit steht auf dem Spiel

Auf einem Flyer, der eigentlich hätte verteilt werden sollen, gab es einige Infos zur finanziellen Situation von Kreis, Städten und Gemeinden. „Der Landkreis Calw und seine Kommunen sind am Limit“, war dort zu lesen und weiter: „Unsere Handlungsfähigkeit steht auf dem Spiel - und damit auch Ihre Lebensqualität!“

Symbolisch versuchen "Bund" und "Land" den finanziellen Flächenbrand der Kommunen zu löschen. Foto: Thomas Fritsch

„Was leistet der Landkreis für Sie? Und wird dabei von Bund und Land im Stich gelassen!“, war weiter zu lesen. Dazu gab es drei Beispiele aus der Praxis. So müssten Kreis und Kommunen „millionenschwere Zuschüsse für unsere Kliniken“ aufbringen - das reiße ein Loch von 17 Millionen in die ohnehin klammen Kassen. Weitere 16 Millionen fehlten durch „massive Zuschüsse für das ÖPNV-Angebot. Ein weiterer Kostentreiber sei das Bundesteilhabegesetz. Die Kosten im Kreis seien massiv gestiegen, von 30 auf 50 Millionen Euro - bei einer Erstattung vom Land in Höhe von drei Millionen.

Die Forderung lautet „Wer bestellt, bezahlt!“

Der Kreis und die Kommunen fordern eine „auskömmliche Finanzierung unserer Kliniken“, Reformen, die vor Ort bezahlbar seien sowie die Einhaltung des Konnexitätsprinzips nach dem Motto: „Wer bestellt, bezahlt!“

Ziel der Aktion des Deutschen Städte- und Gemeindebunds war es, in einer flächendeckenden deutschlandweiten Kampagne mit Aktionen vor Ort auf die finanzielle Situation der Kommunen aufmerksam zu machen und den Bürgern deutlich zu machen, welche Leistungen und Angebote vor Ort durch die fehlenden Finanzmittel bedroht sind.

Kommunen am Limit Höfen Foto: Bernd Mutschler

Denn vor Ort werde sichtbar, was auf dem Spiel steht, wenn Aufgaben wachsen, aber die nötige Finanzierung ausbleibt: Kitas, Schulen, Jugendangebote, Schwimmbäder, Kultur, Mobilität, soziale Unterstützung und vieles mehr. „Kommunale Finanznot ist keine abstrakte Zahl – sie betrifft den Alltag aller Menschen“, heißt es weiter.

Städten und Gemeinden „droht der Kollaps“

Bereits im Vorfeld der Aktion hatte der Landrat gemeinsam mit Ulrich Bünger als Kreisvorsitzender des Städte- und Gemeindetags auf die schlechte Lage aufmerksam gemacht: „Unsere Handlungsfähigkeit steht auf dem Spiel, unsere Lebensqualität“, sagte Riegger. Bei den kommunalen Verwaltungen gebe es eine „chronische Unterfinanzierung“ und eine „existenzielle Schieflage“. Riegger weiter: „Wenn die Politik nicht grundlegend dagegensteuert, droht der Kollaps.“ „Die innere Sicherheit und Stabilität unserer Gemeinschaft stehen auf dem Spiel“, fand er deutliche Worte.

Als Hauptgrund für die prekäre finanzielle Lage wiederholte er das, was bereits bei den Haushaltsberatungen regelmäßig wiederholt worden war: „Die Pflichtaufgaben und Vorgaben von Bund und Land werden immer teurer, ohne dass die Gegenfinanzierung steigt.“