Die Feuerwehr rückte zur Calwer Realschule aus. Die Fahrzeuge stellten sie am Hermann-Hesse-Gymnasium ab. Foto: Klormann

Am Mittwochvormittag ist die Feuerwehr zur Calwer Realschule ausgerückt. Ursache waren offenbar die Sanierungsarbeiten am Ostflügel.









Die Heinrich-Immanuel-Perrot-Realschule (HIP) in Calw ist, mindestens in Teilen, in die Jahre gekommen. Daher wird der 1965 erbaute Ostflügel derzeit für voraussichtlich mehr als zehn Millionen Euro umfassend saniert.