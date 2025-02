Alarm am Wahrzeichen: Polizei prüft verdächtigen Koffer am gesperrten Kölner Dom

1 Der Kölner Dom musste am Freitag wegen eines verdächtigen Gegenstandes gesperrt werden. (Archivbild) Foto: dpa/Oliver Berg

Der Kölner Dom ist aktuell nicht zugänglich und die Domplatte gesperrt. Wegen eines verdächtigen Koffers am Haupteingang wurde die Kirche evakuiert. Die Polizei prüft nun den Gegenstand.









Am Kölner Dom prüfen Einsatzkräfte der Polizei einen verdächtigen Koffer, der am Hauptportal des Kölner Wahrzeichens hängt. Die spezialisierten Polizisten, sogenannte Entschärfer, seien aktuell am Dom im Einsatz, wie ein Sprecher der Kölner Polizei der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) am Freitag mitteilte. Die Domplatte und der Dom sind gesperrt, Kirchbesuche wie auch Turmbesteigungen nicht möglich.