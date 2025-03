Lost Place in Schömberg Ersteigerer der Charlottenhöhe hat mehr Zeit zum Bezahlen

Das Drama um die Charlottenhöhe in Schömberg geht weiter und wie es ausgeht, ist ungewiss. Norbert Albert Otto Ganz aus Bielefeld hatte das Anwesen am 22. Januar für eine halbe Million Euro ersteigert. Er hat nun mehr Zeit zu bezahlen. Was ist der Grund?