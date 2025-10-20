Alarm am Nachmittag: Schramberger Feuerwehr rückt zu H.A.U. aus

1 Die Feuerwehr rückt wegen angebrannten Essens aus. Foto: Zu einem Brandalarm kam es am Montagmittag im Gewerbepark H.A.U.







Angebranntes Essen sorgte am Montag gegen 13.27 Uhr für einen Einsatz der Feuerwehr im H.A.U. Gewerbepark. Diese rückte laut Stadtbrandmeister Patrick Wöhrle mit zwei Fahrzeugen und 12 Mann aus. Die Einsatzleitung vor Ort hatte Markus Kaupp inne. Laut Wöhrle sei schnell absehbar gewesen, dass weitere Einsatzkräfte nicht erforderlich seien. Bereits nach wenigen Minuten konnte der Einsatz nach einem ordnungsgemäßen Belüften der Einsatzstelle beendet werden.