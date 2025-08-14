Al-Hilal zurück in Balingen: Superstars aus der Wüste, die Zweite

Bei seinem zweiten Gastspiel in der Balinger Bizerba-Arena gewann der saudische Rekordmeister Al-Hilal mit 3:2 gegen Drittligist Waldhof Mannheim.
Die erste gute Nachricht erreichte die Zuschauer bereits vor dem Anpfiff: Darwin Núñez, den Al-Hilal erst kürzlich für 53 Millionen Euro vom FC Liverpool verpflichtete, stand in der Startelf – ebenso wie Theo Hernández, Kalidou Koulibaly, João Cancelo und die anderen Leistungsträger des Starensembles. Einzig die beiden Serben Sergej Milinković-Savić und Aleksandar Mitrović fehlten im Aufgebot von Simone Inzaghi.