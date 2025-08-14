Al-Hilal zurück in Balingen: Superstars aus der Wüste, die Zweite

Die erste gute Nachricht erreichte die Zuschauer bereits vor dem Anpfiff: Darwin Núñez, den Al-Hilal erst kürzlich für 53 Millionen Euro vom FC Liverpool verpflichtete, stand in der Startelf – ebenso wie Theo Hernández, Kalidou Koulibaly, João Cancelo und die anderen Leistungsträger des Starensembles. Einzig die beiden Serben Sergej Milinković-Savić und Aleksandar Mitrović fehlten im Aufgebot von Simone Inzaghi.

Waldhof geht in Führung

Doch trotz der geballten Starpower hatte der Klub-WM-Viertelfinalist zu Beginn der Partie große Probleme. Mannheims Felix Lohkemper hatte die erste Großchance der Partie und bereits in der 6. Minute war es Kennedy Okpala, der nach einer schönen Hereingabe von der linken Seite sogar die Führung für Waldhof erzielte.

Traumtor von Theo Hernández

Al-Hilal hatte die passende Antwort erst nach einer Viertelstunde parat, als Hernández die Zuschauer mit einem sehenswerten Distanzschuss ins Raunen brachte und so den Ausgleich erzielte. Doch auch in der Folge bot der Drittligist, der aufgrund der Entlassung von Cheftrainer Dominik Glawogger nach nur zwei Spieltagen zuletzt in den Schlagzeilen war, dem großen Favoriten auf beeindruckende Art und Weise die Stirn. Offensichtlich hatte der neue Mann an der Seitenlinie, der Luxemburger Luc Holtz, seine Mannschaft gut auf dieses Testspiel eingestellt.

Auch Cancelo und Núñez treffen

In der 25. Minute dann jedoch das 2:1 für Al-Hilal – erneut per Distanzschuss, diesmal vom anderen Außenverteidiger, dem Ex-Münchner Cancelo. Beim 3:1 knapp zehn Minuten später ließ das saudische Startruppe ihre ganze Klasse aufblitzen, kombinierte sich herrlich durch den Strafraum und bescherte dem 53-Millionen-Mann Núñez seinen Treffer. Doch quasi im Gegenzug traf Waldhof zum zweiten Mal – diesmal in Person von Diego Michel – und verkürzte wieder auf 2:3. Bis zum Pausenpfiff drückte der Drittligist auf den Ausgleich, jedoch erfolglos.

Mehr als nur 45 Minuten Starpower

Im Gegensatz zum Duell mit der TSG Balingen in der vergangenen Woche ließ Simone Inzaghi seine Stars auch nach dem Seitenwechsel noch auf dem Feld. Es gab weitere Chancen auf beiden Seiten, doch insgesamt beruhigte sich die Partie im Vergleich zum ersten Durchgang merklich. Waldhof-Keeper Thijmen Nijhuis bewahrte sein Team das ein oder andere Mal vor der vermeintlichen Vorentscheidung. Doch auch der marokkanische Nationalkeeper Bono war auf der anderen Seite hin und wieder noch gefragt. Am Ende blieb es jedoch beim 3:2-Sieg für die Gäste aus Saudi-Arabien.