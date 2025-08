Was al-Hilal Riad in den kommenden zwei Wochen alles vorhat. Warum 08-Sportdirektor Marcel Yahyaijan eine Anfrage ablehnte. Das Training ist nicht öffentlich.

Al-Hilal Riad hat seit Freitag am Öschberghof ein zweiwöchiges Trainingslager bezogen. Der Klub-WM-Viertelfinalist testet zweimal in Balingen. Die Mannschaft schottet sich aber gegenüber der Öffentlichkeit ab.

Der reiche Klub aus Saudi-Arabien sorgte in den USA bei der Klub-WM für Furore, schlug er doch im Achtelfinale sensationell Manchester City mit 4:3. Erst im Viertelfinale war gegen Fluminense Rio de Janeiro mit einer 1:2-Niederlage Schluss für die Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi.

Der Brasilianer Marcos Leonardo schoss bei der Klub-Weltmeisterschaft nicht weniger als vier Tore für Al-Hilal. Mit dem Portugiesen Portugiesen Joao Cancelo steht auch ein Ex-Bayern-Spieler im Team von Riad.

Al-Hilal hat nun den französischen Top-Abwehrspieler Theo Hernandez vom AC Mailand verpflichtet. In Saudi-Arabien startet die Saison Ende August. Bis dahin will Inzaghi seine Mannschaft – unter anderem auf der Baar – fit bekommen.

Die ersten Trainingseinheiten

Al-Hilal kam am Freitag in der Nobelherberge Öschberghof an. Am späten Nachmittag bat Inzaghi seine Mannschaft zur ersten Einheit auf die Plätze nach Aasen. Am Samstag wurde das Vormittagstraining kurzfristig gestrichen. Lediglich die Torhüter, darunter die Nummer eins, der marokkanische Nationalkeeper Bono, absolvierten ein paar Übungen. Dafür gab es am späten Samstagnachmittag für das Team eine knackige Einheit, die fast zwei Stunden dauerte. Verschiedene Spielformen wurden geprobt. Inzaghi gab dabei alle Instruktionen sehr laut und in seiner italienischen Muttersprache weiter.

Die Gäste aus Riad lassen beim Training keine Zuschauer zu. Vereinsmitglieder des SV Aasen hatten am Freitag noch in aller Eile auf Anweisung der Saudis Sichtschutzplanen aufhängen müssen, damit das Trainingsgelände nicht eingesehen werden kann.

Ein glücklicher Rafeeq Mohamad

Ein paar Autogramme gab es dann doch noch, so beispielsweise von Neuzugang Hernandez oder vom senegalesischen Nationalverteidiger Kalidou Koulibaly. Auch Rafeeq Mohamad, Al-Hilal-Fan aus Villingen, konnte etliche Autogramme auf seine blau-weißen Al-Hilal-Fahne bekommen. „Al-Hilal spielt guten Fußball deshalb bin ich Fan von ihnen“, so der Villinger, der aus Syrien stammt.

Das Testspielprogramm

Al-Hilal wird in Villingen kein Testspiel absolvieren. 08-Sportdirektor Marcel Yahyaijn bestätigt zwar, dass es eine Anfrage von Al-Hilal bezüglich eines Spieles in der MS Technologie-Arena gegeben habe, die finanziellen Konditionen seien aber ungünstig gewesen. „Bei schlechtem Wetter und vielleicht nur wenigen Zuschauern hätten wir da wohl sogar noch drauflegen müssen. Das kam für uns nicht in Frage“, so Yahyaijan.

Deshalb tritt al Halil gleich zweimal in Balingen an. Al-Hilal bestreitet am kommenden Mittwoch, 18.30 Uhr, beim Regionalligaaufsteiger TSG Balingen ein Testspiel. Der Ticketvorverkauf lief sehr gut. Am Sonntag, 10. August (17.30 Uhr) gastiert Al-Hilal beim Schweizer B-Ligisten FC Aarau zu einem weiteren Test an. Am Donnerstag, 14. August, spielt Al-Hilal dann erneut in der Bizerba-Arena in Balingen – dann allerdings ohne Zuschauer gegen den Drittligisten Waldhof Mannheim.