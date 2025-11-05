Akustik in Agathe: Konzertreihe startet in die neue Saison

Die Konzertreihe Akustik in Agathen unter Ägide von Anja Lohse und Bernhard Wehrle startet in die neue Saison . Los geht es mit einem Konzert am 8. November.
Beim Pressegespräch mit dem Kulturbeauftragten Patrick Schmidtner und Tanja Zimmermann, Fachgruppenleiterin für Soziales und Kultur von der Stadtverwaltung Schopfheim, stellten Anja Lohse und Bernhard Wehrle die Konzerte der Saison vor. In diesen präsentieren sich jeweils Duos in interessanter musikalischer Zusammensetzung, die zwischen Bewährtem und Neuem wechseln.