Akustik in Agathe: Konzertreihe startet in die neue Saison

Die Konzertreihe Akustik in Agathen unter Ägide von Anja Lohse und Bernhard Wehrle startet in die neue Saison . Los geht es mit einem Konzert am 8. November.

Beim Pressegespräch mit dem Kulturbeauftragten Patrick Schmidtner und Tanja Zimmermann, Fachgruppenleiterin für Soziales und Kultur von der Stadtverwaltung Schopfheim, stellten Anja Lohse und Bernhard Wehrle die Konzerte der Saison vor. In diesen präsentieren sich jeweils Duos in interessanter musikalischer Zusammensetzung, die zwischen Bewährtem und Neuem wechseln.

Die Konzerte – bis zu fünf pro Saison – präsentieren sich seit 2002 im besonderen Ambiente der alten Kirche St. Agathen in Schopfheim-Fahrnau und haben sich längst ein Stammpublikum geschaffen, dank dem für so gut wie jedes Konzert „ausverkauft“ vermeldet werden kann. Bald ist die Marke von 10 000 Besuchern überschritten.

Noch immer ist man akustisch unterwegs, ohne verzerrende Verstärker, ohne Brummen und ohne Quietsch-Töne. „Die Kirche ist akustisch bestens ausgerichtet, der relativ kleine Konzertraum eignet sich optimal für die unterschiedlichsten Vorträge“, schwärmt Anja Lohse.

„Hotspot der Weltmusik im Wiesental“

Die Veranstaltungen haben sich mit den puristischen Stimmungs- und Zuhörkonzerten ein überregional bekanntes Image zwischen Folk, Jazz, Weltmusik und Experiment erarbeitet. Lohse zeugt sich erfreut über ein einschlägiges Lob: „Wir wurden von Journalisten als ’Hotspot der Weltmusik im Wiesental’ bezeichnet.“

Beim Pressegespräch wurde bekannt, dass es in der Planung mit Riesenschritten in Richtung eines Jubiläums geht: das 100. Konzert der Reihe. Bernhard Wehrle und Anja Lohse sagten unisono: „Es gibt noch keine besondere Planung, wir lassen uns da wie üblich mit unseren Einladungen inspirieren“.

Der Start in die neue Saison erfolgt am 8. November mit dem Duo „Tante Friedl“ – ein „verrückt-fantastisches Folk- und Weltmusik Duo“, wie es beim Pressegespräch hieß. Es besteht aus Magdalena Kriss aus dem Allgäu (Akkordeon, Gesang) und Dan Wall aus New York State (Banjo, Gesang). Die beiden sind spezialisiert auf packende Interpretationen von Folk und Roots-Musik aus Mitteleuropa, dem Balkan und USA. Ihr Repertoire bewegt sich im weiten musikalischen Raum zwischen Protestsongs und Tanzliedern aus dem Allgäu. Sie sind Preisträger der „Freiburger Leiter“ von 2023 und präsentierten sich 2024 bei der Künstlerbörse in Thun. Ferner reist das ganz besondere Duo auf seinen „Tandem-Musictouren“ auf seinem Tandem-Fahrrad an. Anja Lohse schmunzelte: „Dieses Mal dürfte es jedoch zu kalt sein, um ins Wiesental zu radeln“. Anja Lohse verriet im Pressegespräch denn auch den Grund des ganz besonderen Band-Namens: Beide Interpreten haben in ihrer Familie eine „Tante Friedl“.

„Piano meets World Percussion“

Am 7. Dezember präsentiert sich das Duo „Firebird“ mit zwei ausdrucksstarken Künstlerpersönlichkeiten: der Konzertpianistin Marina Baranova und dem Rahmentrommel-Spezialisten Murat Coskun. Der Perkussionist Murat Coskun ist ebenfalls ein alter Bekannter bei St. Agathen, der dieses Mal gemeinsam mit der klassischen Pianistin Marina Baranova nach Fahrnau reist.

Das Duo präsentiert sich unter dem Motto „Piano meets World Percussion“ als spannender musikalischer Dialog. In der Presse wird das Zusammenspiel der beiden als traumwandlerisch sicher und höchst respektvoll miteinander beschrieben. Das Publikum darf bei dem Konzert eine musikalische Entdeckungsreise mit spannenden Dialogen durch viel Frische und Spontanität erwarten.

Zum Saisonfinale gehört die Bühne weiteren alten Bekannten der buchstäblich der ersten Stunde: Im ersten Konzert der Reihe in St. Agathen im Jahr 2002 hatte sich Anne Ehmke mit ihrer damaligen Formation Anne Ehmke & Friends mit Folk-Rock-Pop präsentiert. Nun konzertiert sie in Begleitung ihres Duo-Partners Daniel Vogel zum Abschluss der Saison am 6. Februar 2026. Mit Stimme, Gitarre, Bass und Percussion zeigen sich die beiden als „musikalisches Urgestein der Region“. Die Duo-Partner haben 30 Jahre gemeinsame Bühnenerfahrung und präsentieren die große Vielfalt des Rock, Pop, Jazz, Folk und Blues, mal laut und leise, mal reduziert auf eine Stimme.

Unterstützung von Anbeginn an

In ihrem Tun im Dienste von Kunst und Kultur fühlen sich die beiden Konzertmacher von der Stadtgesellschaft getragen, wie Bernhard Wehrle im Rahmen hervorhob: „Unsere Veranstaltungen erfuhren von Anfang an große Unterstützung durch die Geschäftswelt, von der Stadt Schopfheim werden wir seit 18 Jahren gefördert“. 2022 wurde den Veranstaltern als Wertschätzung der Ehrenpreis der Stadt Schopfheim für Bürgerschaftliches Engagement verliehen.

Info: 20 Euro Eintritt / Vorverkauf 17 Euro bei Sigrid’s Bastellädele. Es gibt stark reduzierte Kulturteilhabetickets, mit Anmeldung an akustik-in-agathen(at)posteo.de.