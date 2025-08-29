Es ist die Verlobung des Jahres: Footballspieler Travis Kelce hat Superstar Taylor Swift um ihre Hand gebeten. Eine YouGov-Umfrage hat untersucht, was die Deutschen von diesem Schritt halten.
Berlin - Sie haben es getan: Taylor Swift und Travis Kelce haben sich verlobt und zelebrieren dies mit romantisch-kitschigen Kuss-Fotos für Millionen Menschen online. Aber ist die Verlobung eigentlich noch zeitgemäß? Ja, sagen zumindest 63 Prozent der Befragten einer repräsentativen YouGov-Umfrage. Hingegen nicht für zeitgemäß bewerten 21 Prozent Verlobungen. 17 Prozent machten keine Angaben oder hatten dazu keine Meinung.