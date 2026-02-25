Aktuelle Prognose: Braucht es ein Dutzend neuer Pflegeheime in der Ortenau?

Eine aktuelle Prognose des Kreises legt nahe, dass es bis 2040 mehrere hundert stationäre Pflegeplätze zusätzlich braucht, um dem Bedarf gerecht zu werden.

65 E inrichtungen im Kreis bieten derzeit insgesamt 4293 stationäre Pflegeplätze – viel zu wenige, wenn man auf die aktuelle Prognose des Kreises schaut. Je nach Berechnungsmethode braucht es demnach bis zum Jahr 2040 zwischen 5430 und 5803 Betten in der Ortenau, um die Menschen künftig aufnehmen zu können, die eine stationäre Pflege benötigen. Das sind 1137 respektive 1510 mehr.

„Wenn das so eintritt, haben wir noch einiges zu tun in den kommenden 15 Jahren“, konstatierte Landrat Thorsten Erny am Dienstag bei der Sitzung des Sozialausschusses.

Er gab zu bedenken, dass ein typischer Pflegeheim-Neubau heute über rund 90 Plätze verfüge. Auf dieser Grundlage bräuchte es in der Ortenau im schlimmsten Fall bis 2040 weit mehr als ein Dutzend neuer Heime.

Sozialdezernent sucht nach „innovativen Ideen“

Die Prognose stellte Anskar Hail von der Sozialplanung des Landratsamts vor. Zuletzt vor fünf Jahren ermittelte der Kreis die sogenannte Bedarfseckwerte in der stationären Altenpflege für den Planungshorizont 2030. Diese dienen der besseren Planbarkeit der Pflegeinfrastruktur in der Region.

Bis 2030 soll der Bedarf gemäß der zurückliegenden Prognose – an der der Kreis festhält – auf 4881 Plätze steigen. Das sind wiederum 588 mehr als aktuell vorhanden sind. Im Bau oder in konkreter Planung befinden sich lediglich 175 weitere Pflegeplätze, ist der Sitzungsvorlage zu entnehmen.

„Eines ist klar: Wir werden diesen Bedarf nicht über stationäre Plätze decken können“, konstatierte Sozialdezernent Heiko Faller mit Blick auf die neueste Prognose. „Wir brauchen Alternativen und innovative Ideen.“ Er berichtete von Forschungsvorhaben von Spitzenverbänden im Land. „Wir werden die Entwicklung beobachten, Themen aufgreifen und Ihnen vorstellen“, versprach er den Ausschussmitgliedern.

Räte fordern Pflegereform von der Bundespolitik

Die Räte zeigten sich durch die Bank besorgt. „Es ist eine Riesen-Herausforderung – da muss jetzt etwas passieren“, forderte Oliver Rastetter, Sprecher der CDU-Fraktion im Ausschuss. Die Politik sei dringend gefordert, eine Pflegereform anzustoßen. Landrat Erny bat er, über den Landkreistag Druck auf die Politik auszuüben. „Selbst wenn man die Finanzierung neuer Pflegeheime schultern könnte, ergibt sich die große Herausforderung des fehlenden Pflegepersonals“, gab Rastetter zu bedenken.

SPD-Kreisrat Martin Holschuh, Bürgermeister von Schutterwald, wollte wissen, wie der Kreis die Kommunen bei diesem „erheblichen Handlungsdruck“ unterstützen wolle. Erny brachte die Nachnutzung der Klinikstandorte in Ettenheim, Kehl und Oberkirch als Pflegeeinrichtungen ins Spiel. Kreis und Ortenau-Klinikum seien zudem weiter bestrebt die Pflegeschule „Akademie hoch zwei“ weiter auszubauen. „Wir haben das Problem erkannt und sind dran“, versprach der Landrat.

AfD-Fraktion will die Familien stärker in die Pflicht nehmen

Alexander Reichert, Sprecher der AfD-Fraktion, plädierte dafür, die Familien in die Pflicht zu nehmen. „Früher war es üblich, dass die Jüngeren die Älteren gepflegt haben. Das hat sich in den letzten Jahren stark verändert“, konstatierte er. Nun herrsche die Erwartungshaltung, dass der Staat die Pflege übernehme. Viel mehr solle dieser für ein „positives Familienbild“ sorgen und ermöglichen, dass Angehörige sich die Pflege zuhause leisten könnten.

Dafür erhielt Reichert Gegenwind von Grünen-Kreisrätin Heike Dorow. „Die Angehörigen sind am Limit“, konstatierte die Sozialpädagogin, die laut eigener Aussage Pflegebedürftige berät. „Das Pflegeheim ist oft die allerletzte Option.“ SPD-Kreisrat Eberhard Roth argumentierte ebenfalls gegen den AfD-Vorschlag: „Über 80 Prozent der Menschen werden zuhause gepflegt.“ Diejenigen, die ins Pflegeheim kommen, hätten dann noch eine Liegezeit von drei bis vier Monaten. „Das sind die Fälle, die gar nicht mehr zuhause gepflegt werden können“, betonte er.

Das Gremium nahm die vorgelegte Prognose schlussendlich zur Kenntnis. Es beschloss die vom Kreis vorgeschlagenen Bedarfseckwerte 2040 als Grundlage für die Weiterentwicklung der Pflegeinfrastruktur zu nutzen.

Kurzzeit- und Tagespflege

Neben den stationären Pflegeplätzen enthalten die Bedarfseckwerte für 2040 auch Prognosen für Kurzzeit- und Tagespflege. So soll der Bedarf an Kurzzeitpflegeplätzen bis 2040 auf rund 180 steigen (Ist: 77), der an Tagespflegeplätzen auf einen Wert zwischen 1083 und 2311 steigen.