Aktuelle Prognose: Braucht es ein Dutzend neuer Pflegeheime in der Ortenau?

Eine aktuelle Prognose des Kreises legt nahe, dass es bis 2040 mehrere hundert stationäre Pflegeplätze zusätzlich braucht, um dem Bedarf gerecht zu werden.
65 E inrichtungen im Kreis bieten derzeit insgesamt 4293 stationäre Pflegeplätze – viel zu wenige, wenn man auf die aktuelle Prognose des Kreises schaut. Je nach Berechnungsmethode braucht es demnach bis zum Jahr 2040 zwischen 5430 und 5803 Betten in der Ortenau, um die Menschen künftig aufnehmen zu können, die eine stationäre Pflege benötigen. Das sind 1137 respektive 1510 mehr.