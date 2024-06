Obwohl mehrere Wiesen überflutet sind und der Pegelstand des Neckars nicht gesunken ist, ist Rottenburg am Montag bisher vom Hochwasser verschont geblieben. Die Stadt gibt Informationen zur aktuellen Lage.

„Während in weiten Teilen Baden-Württembergs zahlreiche Städte und Gemeinden bereits überflutet sind, ist Rottenburg bislang noch glimpflich davon gekommen“, informiert die Stadt Rottenburg am Montagmittag auf Instagram und Facebook zum Stand der Hochwasserlage.

Allerdings sei der Pegelstand des Neckars am Montagnachmittag noch nicht wesentlich gefallen. Insofern gebe es noch keine allgemeine Entwarnung.

Vor allem in Bad Niedernau, Obernau und Bieringen ist das Ausmaß der Wassermassen zu sehen. So sind einige Felder zwischen den drei Ortschaften komplett überflutet. Auch der Radweg zwischen Obernau und Bieringen ist von der Überflutung betroffen und ist gesperrt.

Vom Damm des Bad Niedernauer Wasserkraftwerks E-Werk Stengle ist am Montag nichts mehr zu sehen. Und auch die Gebäude des Werkes stehen teilweise im Wasser.

In Bieringen wurde zwischenzeitlich halbseitig die Stufe zwei des Hochwasserschutzes aufgebaut. Diese konnte gegen Nachmittag wieder abgebaut werden. Die Stufe eins bleibe laut Mitteilung der Stadt jedoch überall noch bestehen.

Nasse Füße unter der Brücke

„Rund 800 Sandsäcke, die in Bieringen in der Nähe einer Baustelle als Schutzwall aufgeschichtet wurden, werden dort ab morgen nicht mehr benötigt. Da sie die Baustelle behindern, müssen sie schnell entsorgt werden. Wer sich Sandsäcke für den Privatgebrauch kostenlos abholen möchte, kann dies gerne am morgigen Dienstag ab 8 Uhr tun“, heißt es von der Stadt.

Die Kernstadt ist laut Mitteilung noch nicht unmittelbar bedroht.

Zur Sicherheit wurden die entlang des Neckars und auf der Brücke geplanten Marktstände in die Königstraße verlegt. Nasse Füße gibt es am Montag jedoch, wenn man unter der Josef-Eberle-Brücke hindurch will. Auf dem Fußweg unter der Brücke hat sich eine große Pfütze gebildet. Nass wird man auch beim Flusskraftwerk beim Preußischen. Dieses ist komplett überlaufen und der Neckar spritzt bis über die Mauern hinaus.

Wenn der Regen wie angekündigt im südlichen Raum bleibt, könnte sich die Hochwasser-Situation für die Rottenburger Innenstadt und die betroffenen Ortschaften entspannen, hofft die Stadt in ihrer Mitteilung.

Regenrückhaltebecken zeigen Wirkung

Oberbürgermeister Stephan Neher ist laut Mitteilung vor allem froh über die Regenrückhaltebecken, die einiges an Hochwasser aufhalten. „Ohne diese Vorkehrungen wären schon jetzt deutlich mehr Keller vollgelaufen.“