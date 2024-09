Seit der Vereinsgründung 2015: SC Lahr startet so schlecht wie nie zuvor

SC Lahr startet so schlecht wie nie zuvor

1 Der SC Lahr beschwört im Kreis den Teamgeist. Den wird das Team sicher brauchen, um aus dem Tabellenkeller zu kommen. Foto: Fissler

Nach fünf Spielen hat der SCL drei Punkte und steht unter dem Strich. Diese Bilanz sucht seit 2015 ihresgleichen. Die Hoffnung: Im Saisonverlauf wurde es immer besser.









Link kopiert



Die Euphorie nach dem Pokalfinale im Mai war groß. Obwohl der SC Lahr gegen Villingen den Coup verpasste, war zwischen Mannschaft und den zahlreichen Fans im Dreisamstadion etwas entstanden. Die Hoffnung war, dass die Dammenmühle auch in der folgenden Saison gut gefüllt sein würde und die Zuschauer das Team zu neuen Großtaten in der Liga anfeuern würden. Die oberen Tabellenplätze sollten es in der neuen Runde werden.