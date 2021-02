Aktuell bei 64,4 Inzidenzwert im Zollernalbkreis sinkt weiter

Aktuell gelten 299 Betroffene als noch infiziert. Die meisten davon, nämlich 76, leben in Albstadt. Es folgen Balingen mit 37, Burladingen mit 32, Meßstetten mit 22, Haigerloch und Hechingen mit jeweils 15, Bisingen mit 12 sowie Ratshausen und Straßberg mit jeweils 10 Fällen. Bisher haben im Landkreis 116 Menschen wegen Corona ihr Leben verloren.

Der Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen je 100 000 Einwohner) ist wieder leicht zurückgegangen: Nach 81,9 am Dienstag, 73,4 am Mittwoch und 67,6 am Donnerstag lag er am Freitag bei 64,4.

38 Patienten in Klinik

Im Zollernalb-Klinikum waren am Freitag 38 Corona-Patienten aufgenommen, das ist einer mehr als am Donnerstag. Weiterhin sieben Betroffene werden auf der Intensivstation behandelt, ein Corona-Patient muss sogar beatmet werden.