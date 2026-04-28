Aktivitäten in Altensteig: Verein plant Ausstellung zur NS-Verfolgung

Die Führung des Heimatvereins Altensteig zieht eine positive Bilanz und blickt auf ehrgeizige Pläne für die kommenden Monate.

Bei der ordentlichen Hauptversammlung des Heimat-und Geschichtsvereins Altensteig mit zahlreichen Teilnehmern gab Vorsitzende Kerstin Grimberg zunächst einen Rückblick auf die Vereinstätigkeiten im vergangenen Jubiläumsjahr (40 Jahre HGV): Ein Höhepunkt war der Vereinsausflug zum Campus Galli gewesen ebenso wie die Ausstellung der „Glücksviecher“ des Künstlerpaares Dauenhauer während der Frühlingsmonate im Museum Altensteig und natürlich die traditionelle Weihnachtsausstellung.

„Glücksviecher“ des Künstlerpaares Dauenhauer Foto: Wiebke Jansen Eine Exkursion einiger interessierter Vereinsmitglieder im März 2025 nach Kulmbach und Nürnberg diente zur Inspiration für den geplanten Neu-Aufbau der vereinseigenen Zinnfigurenausstellung. Die Angebote an den Aktionstagen im Museum lockten viele interessierte Besucher an. Der Verein hatte die Museumsscheune von Karl Schaible in Altensteig-Dorf besucht und ein Helfer-Fest nach der Weihnachtsausstellung organisiert.

Fertigstellung des neuen Magazins

Museumsleitung Xanth Seltenreich ging im Jahresrückblick auf den gelungenen Umbau und die Fertigstellung des neuen Magazins im Museum, den Abschluss der Renovierungsarbeiten im Neuen Schloss Altensteig sowie auf die stattliche Besucherzahl im vergangenen Jahr ein. 4326 Besucher hatten bereits im Jahr 2024 den Weg ins Museum gefunden, im Jahr 2025 steigerten sich die Besucherzahlen auf 5070. Das sei eine erfreuliche Bilanz – der Dank galt den gemeinschaftlichen Anstrengungen von Museumsteam, Stadt Altensteig sowie Heimat-und Geschichtsverein .

So fiel auch der Bericht des kommissarischen Schatzmeisters Jörg Pfitzer sehr positiv aus, Bürgermeister Oliver Valha nahm die Entlastung der Vorstände vor.

Zuständigkeiten klar definiert

Bei der Satzungsänderung wurden die Zuständigkeiten zwischen der Stadt Altensteig und dem Heimat-und Geschichtsverein klarer definiert, die Satzung wurde rechtlich auf den neuesten Stand gebracht, Die neue Satzung wurde einstimmig beschlossen. Sie kann auf der Homepage des Vereins beziehungsweise des Museums Altensteig eingesehen werden unter der Rubrik Verein.

Besondere Ehrungen

Geehrt wurde Gründungsmitglied Martin Ulmer für seine umfangreiche chronologische Sammlung zur Vereinsgeschichte und für 40-jährige Treue zum Verein. Marianne Pfitzer wurde aus dem Vorstand verabschiedet und für ihr langjähriges Engagement in der Vereinsspitze – besonders in den Jahren der Umbrüche und der Neugestaltung der Museumsarbeit von 2017 bis 2025 sowie für den gemeinsam mit Kerstin Grimberg geleisteten Aufbau des Schloss-Cafés – geehrt. Sie hatte nicht mehr kandidiert, ebenso wenig Ausschuss-Mitglied Astrid Kreutz.

Vorsitzende Kerstin Grimberg Foto: Grimmberg

Einstimmig wurden anschließend neu beziehungsweise wiedergewählt: Vorsitzende Kerstin Grimberg, stellvertretender Vorsitzender Christian Heieck, Schatzmeister Jörg Pfitzer und Schriftführerin Ursula Görlitz. Im Ausschuss sind weiterhin tätig: Isabella Mackert, Brunhilde Volle, Elisabeth Krebs, Wofgang Schulte, Martin Spreng und Werner Lauk. Kassenprüfer bleiben Sigmar Konrad und Ernst Brenner.

Ausblick auf das laufende Jahr

Beim abschließenden Ausblick auf das Jahr 2026 war die Liste an Projekten von Kerstin Grimberg lang: Vom Neuaufbau eines historischen Kinos 99 über den geplanten Zinnfigurenaufbau, die Frühlingsausstellung mit den Zuckerhasen-Guss-Formen, die Einrichtung einer Rubrik Druckerei Lauk im Museum, die Lagerräumung im Dachgeschoss des Museums, den Handwerkerhof, die Ausstellung NS-Verfolgung im oberen Nagoldtal, Aktionstage, die Weihnachtsausstellung Mäuse-Weihnacht bis hin zu zwei interessanten Vereins-Ausflügen.

Die Veranstaltungen können auf der Homepage, die laufend aktualisiert wird, eingesehen werden unter www.schlossmuseum-altensteig.de.