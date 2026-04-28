Aktivitäten in Altensteig: Verein plant Ausstellung zur NS-Verfolgung

Die Führung des Heimatvereins Altensteig zieht eine positive Bilanz und blickt auf ehrgeizige Pläne für die kommenden Monate.
Bei der ordentlichen Hauptversammlung des Heimat-und Geschichtsvereins Altensteig mit zahlreichen Teilnehmern gab Vorsitzende Kerstin Grimberg zunächst einen Rückblick auf die Vereinstätigkeiten im vergangenen Jubiläumsjahr (40 Jahre HGV): Ein Höhepunkt war der Vereinsausflug zum Campus Galli gewesen ebenso wie die Ausstellung der „Glücksviecher“ des Künstlerpaares Dauenhauer während der Frühlingsmonate im Museum Altensteig und natürlich die traditionelle Weihnachtsausstellung.