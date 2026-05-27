Aktivitäten in Albstadt: „Man hat hier unzählige Möglichkeiten“ – Tourismuschef gibt Freizeittipps

Tourismuschef Martin Roscher und sein Vize Stefan Fischer erzählen von ihren persönlichen Freizeitaktivitäten in Albstadt und verraten ihre Lieblingsorte.
Jüngst hat die Stadtverwaltung die Zahlen bekannt gegeben, wonach der Tourismus in Albstadt boomt und auch die Übernachtungszahlen zugenommen haben. Denn meist handelt es sich bei den Urlaubern in der größten Kommune des Zollernalbkreises noch um Tagestouristen. Albstadt ist bekanntermaßen eine Stadt mit Outdooraktivitäten, hat darüber hinaus aber auch noch anderes zu bieten. Momentan sind Pfingstferien und gefühlt ist die halbe Bevölkerung im Urlaub. Deshalb wollten wir vom Tourismuschef Martin Roscher und seinem Vize Stefan Fischer wissen, was sie selbst in Albstadt unternehmen und den Besuchern empfehlen können.