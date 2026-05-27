Aktivitäten in Albstadt: „Man hat hier unzählige Möglichkeiten“ – Tourismuschef gibt Freizeittipps

Jüngst hat die Stadtverwaltung die Zahlen bekannt gegeben, wonach der Tourismus in Albstadt boomt und auch die Übernachtungszahlen zugenommen haben. Denn meist handelt es sich bei den Urlaubern in der größten Kommune des Zollernalbkreises noch um Tagestouristen. Albstadt ist bekanntermaßen eine Stadt mit Outdooraktivitäten, hat darüber hinaus aber auch noch anderes zu bieten. Momentan sind Pfingstferien und gefühlt ist die halbe Bevölkerung im Urlaub. Deshalb wollten wir vom Tourismuschef Martin Roscher und seinem Vize Stefan Fischer wissen, was sie selbst in Albstadt unternehmen und den Besuchern empfehlen können.

Tourismus- und Kulturamtsleiter Martin Roscher ist gerne schon früh morgens unterwegs, bevor die große Hitzewelle anrollt und alles alles noch etwas ruhiger und kühler ist. Dann läuft er gerne über die Traufgänge Zollernburg-Panorama, Felsenmeersteig oder den Schlossfelsenpfad. Nach solch einer körperlichen Aktivität genießt Martin Roscher die Einkehr: „Beispielsweise im Biergarten des Waldheims Ebingen oder im Schönhaldenfelsen.“ Danach noch ein Bummel durch die Ebinger Innenstadt mit einem leckeren Eis von einer der beiden Eisdielen und als Abschluss noch der Besuch der aktuellen Ausstellung zum Expressionismus „Hoher Flug und tiefer Fall“, die seiner Meinung nach absolut sehenswert ist.

Gastronomie und Kultur

Als absoluten Lieblingsplatz nennt der Tourismuschef das Stauffenberg-Schloss in Lautlingen. Egal ob der schön angelegte Park, das Schloss selbst oder die Ausstellungen „Stauffenberg Gedenkstätte“ und „Musikhistorische Sammlung Jehle“. Auf diesem Areal hält sich Martin Roscher sehr gerne auf. Und wenn mal nicht die Sonne scheint? Wenn es regnet und kalt ist? Auch für solche Schlechtwettertage hat der Kulturamtsleiter ein Programm in petto. Zunächst geht es für ihn in das Maschenmuseum in Talifingen, um sich näher mit der textilen Geschichte der Stadt und der Region zu beschäftigen. Auch das Kunstmuseum Albstadt stünde wieder auf dem Plan.

Unsere Empfehlung für Sie Öffentliche Grillstellen Das sind die schönsten Plätze im Zollernalbkreis Sobald die Temperaturen steigen, werden Grillplätze im Zollernalbkreis wieder zu beliebten Ausflugszielen. Unsere Redaktion stellt besonders schöne Grillplätze vor.

Statt früh morgens auf den Wanderweg würde es Martin Roscher dann am späteren Nachmittag ins Badkap ziehen. Und natürlich stünde wieder der Besuch bei einem der Gastronomen an: „Die sind alle gut. Man hat hier unzählige Möglichkeiten.“ Vielleicht wäre auch noch ein kulturelles Highlight im Veranstaltungskalender zu finden, das er gerne aufsuchen würde, so Roscher.

Zahlreiche Wanderwege und prämierte Traufgänge laden rund um Albstadt zum Wandern ein. Außerdem gibt es ausgewiesene Mountainbikestrecken. Foto: Tourismus Albstadt

Sportliche Highlights

Der absolute Lieblingsort des Tourismusvizechefs ist der Aussichtspunkt Galgenfels auf dem Traufgang Schlossfelsenpfad: „Hier steht eine Albliege, auf der man es sich gemütlich machen und sowohl nach Straßberg als auch nach Lautlingen schauen kann.“ Am liebsten macht es sich Stefan Fischer nach Feierabend mit einem Glas Wein oder Bier auf dieser Liege bequem und genießt die Ruhe und den Ausblick. Da der Aussichtspunkt etwas abseits vom Pfad liegt, verirren sich seiner Erfahrung nach nur wenige dorthin, was den Galgenfels tatsächlich zu einem Geheimtipp macht.

Das Badkap eignet sich als Ausflugsziel sowohl an Sonnen- als auch an Regentagen. Foto: Badkap Albstadt

Die Traufgänge und Bikezonen im Überblick

Als eher leicht unter den elf Rundwanderwegen wird die Wacholderhöhe mit einer Gehzeit von rund drei Stunden und einer Länge von 9,32 Kilometern eingestuft. Dann gibt es noch einige Traufgänge mit dem Schwierigkeitsgrad mittel: Hossinger Leiter, Ochsenbergtour, Schlossfelsenpfad, Wiesenrunde, Hexenküche und Zollernburg-Panarama. Als schwer gilt der Felsenmeersteig mit einer Länge von 16,84 Kilometern, auf denen man zudem 723 Höhenmeter überwinden muss.

Die Traufgänge in Albstadt zählen zu den erstklassigen Wanderzielen in Deutschland - ausgezeichnet vom Deutschen Wanderinstitut als erste Premium-Wanderregion Baden-Württembergs. Aktuelle Wegeinfos gibt es auf der Homepage des Tourismus Albstadt unter www.albstadt-tourismus.de.

„In der Bikezone Albstadt verlaufen neben den ausgewiesenen Mountainbiketouren auch Radrundtouren und Mehrtagestouren. Der Besuch der Bikezone Albstadt ist dabei nicht zwingend per Bike notwendig. Unsere Partner vor Ort bieten viele Leihbikes und einen tollen Service“, heißt es von Seiten der Stadtverwaltung.

Ob Trail-Spielplatz für die Jüngsten, für den leichten Einstieg die „REBI Runde“ oder bei mittlerem Schwierigkeitsgrad der „GONSO Trail“ und der „Wadenbeißer“, hier findet jeder Biker die passende Runde. Als schwer werden das „Bullentäle“ und der „CUBE Rocks“ eingestuft.