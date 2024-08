Aktivisten wollen neue Wege gehen: Klimacamp auf dem Freiburger Rathausplatz wird abgebaut

1 Erst Anfang April ist das Klimacamp wieder auf den Freiburger Rathausplatz zurückgekehrt. Foto: Alexander Blessing

Der sichtbare Klimaprotest in Freiburg wird vorzeitig beendet. Die Aktivisten wollen künftig auf andere Formen setzen.









Link kopiert



Das Klimacamp auf dem Freiburger Rathausplatz wird am Samstag abgebaut. Das haben die Veranstalter nun angekündigt. Man wolle „eine Neuaufstellung und andere Aktionsformen“ für den Klimaprotest in Freiburg suchen, hieß es zur Begründung. Die Klimadebatte spiele sich derzeit nicht im Rathaus sondern in anderen Teilen der Stadt ab. Dort wolle man künftig ein breiteres Publikum ansprechen, so Camp-Sprecher Jonathan Sauer.