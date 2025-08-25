Aktive aus Hechingen: Wegen Afghanistan-Politik – Amnesty-Gruppe kritisiert Bundesregierung

Die Aktiven aus Hechingen weisen auf Menschenrechtsverletzungen in Afghanistan hin und fordern deutsche Politiker zum Handeln auf.
Im August 2021 ergriffen die Taliban in Afghanistan erneut die Macht. Die Hechinger Amnesty-Gruppe (AI) weist in einer Pressemitteilung auf die derzeitige Lage in dem Land hin und kritisiert die Bundesregierung scharf: „Nach vier Jahren Taliban herrscht in Afghanistan ein repressives Rechtssystem, das sich nicht nur weit von internationalen Menschenrechtsstandards entfernt, sondern auch fast zwei Jahrzehnte Fortschritt zunichte gemacht hat“, sagt Theresa Bergmann, Asien-Expertin bei Amnesty International in Deutschland, auf welche sich die Hechinger Gruppe beruft.