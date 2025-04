Vieles zu besprechen hatte die Gruppe – unter anderem wurde die Teilnahme an der Französischen Nacht am 28. Juni final geklärt: Wie schon zuletzt wird die Gruppe den Platz vor der ehemaligen Arztpraxis Gruner einnehmen, was Sprecher Manfred Fattler mit Rolf Gruner und Elke Thurner geklärt habe.

Bei der Französischen Nacht mit Stand dabei

Was dabei an Speisen geboten wird, sei noch nicht gemeldet, wurde nun aber mit „Speckvesper“ festgelegt. Dies werde vom Standortmarketing so in die vorgesehene Übersichtsliste eingetragen, versprachen die beiden Damen.

Die Gruppe hat eine Versicherung für die Gegenstände im Wedo abgeschlossen, die nun mitteilte, dass Wasserschäden nicht versichert seien – was aber laut Fattler in der Werkstatt kaum auftreten könne. Eventuelle Personenschäden seien über den Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband abgedeckt. Da mittlerweile Sabine Aliprandi mit dem Vitalita in die Räume des Wedo eingezogen sei, ergaben sich Probleme mit dem Parken: Insbesondere am Montag und am Donnerstag könne es durch die Kursteilnehmer zu Engpässen kommen.

Wassertretstelle soll bald wieder öffnen

Fattler habe mit Johannes Göppert geklärt, dass am Abend auch die Plätze vor dessen Zimmerei benutzt werden dürfen. Die Monatssitzung habe AfS wegen dieser Engpässe nun auf Dienstag verschoben. Die durch die Aktivgruppe betreute Wassertretstelle sollte kurz nach Ostern, spätestens aber Anfang Mai, in Betrieb genommen werden.

Die Wassertretstelle ist derzeit noch nicht in Betrieb, was sich aber recht schnell ändern soll. Foto: Hans-Jürgen Kommert

Am 31. Mai finde ein „Heilklima-Event“ statt, bei dem neben anderen Stätten auch die Wassertretstelle integriert werde. Bis dahin gelte es, das Geländer zu befestigen und zu streichen. Da es immer wieder Probleme mit der Filterung gebe, müsse geklärt werden, ob, wie Wolfgang Schubert vorschlug, ein größerer Filter angeschafft und eingebaut werden kann. Die im vergangenen Jahr erstmals (mit Erfolg) eingesetzten Chlor-Tabletten zur Reduzierung der Algenbildung wurden von Bruno Allgaier im Bauhof bestellt.

Fattler schlug zudem vor, baldmöglichst die Blumen für den Alpengarten zu bestellen. Bernd Obert sei mit Zoë Schwer und dem Gemeindegärtner in Kontakt, um dies zu klären. Während der nächsten Arbeitstage sollte auch der Weg von Unkraut gereinigt werden. An den Figuren an der IFGS- Säule blättert teilweise schon die Farbe ab. Auch hier biete sich die Gruppe zur Betreuung an.

Auch an Umweltwoche beteiligt man sich

AfS beteiligt sich auch heuer an der Umweltwoche. Ein Team sei für die Strecke Gutenparkplatz bis Sägwald zuständig und ein weiteres Team für die Strecke von der Escheck bis Dilger.

Zudem schlug Fattler nochmals vor, dass die Gruppe eventuell den Uhrenpfad betreuen könne. Die Schutzhütte im Strasswald müsse eigentlich renoviert werden. Bei einem Gespräch mit Bauhofleiter Christof Hock war noch nicht klar, ob diese überhaupt erhalten bleiben soll, da sie auf Privatgelände stehe. AfS würde sich darum kümmern, was aber erst mit der Gemeinde geklärt werden müsse.

Die nächste Monatssitzung ist am Dienstag, 6. Mai, 19 Uhr.