1 Die Seelbacher Feuerwehr, hier bei der Herbstübung im vergangenen Jahr, will mit einer Aktionswoche Präsenz zeigen. Foto: Kiryakova/Archivbild

Mit einer Aktionswoche wollen die Kameraden auf sich aufmerksam machen und weitere Mitglieder gewinnen. Kommandant Christian Vögele erklärt im Gespräch mit unserer Redaktion, was geplant ist und was das Engagement in der Feuerwehr ausmacht.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ferienprogramm, Schauübung, Feierabendhock: An drei Tagen wird sich die Seelbacher Feuerwehr in der kommenden Woche in der Gemeinde präsentieren. „Ein Fußballverein hat jede Woche ein Spiel. Wir werden nur gesehen, wenn es brennt“, sagt Kommandant Christian Vögele. Entsprechend gehe es für die Wehr darum, auch außerhalb der Einsätze Präsenz zu zeigen. Großes Ziel der Aktionswoche, die am Wochenende startet, ist die Mitgliederakquise.