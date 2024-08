Die Stadt beteiligt sich am „Klima-Länd-Tag“ mit einem abwechslungsreichen Programm. Auf dem Gelände der Stadtwerke gibt es am Samstag, 21. September, einen Markt der Möglichkeiten mit Informations- und Aktionsständen. Auch Vorträge sind geplant.

Im ganzen Ländle dreht sich am Samstag, 21. September, alles um saubere, erneuerbare Energien und um Nachhaltigkeit. Auch Villingen-Schwenningen beteiligt sich am „Klima-Länd-Tag“.

Mit dem Aktionstag möchte die Stadt Impulse setzen und zündet auf dem Gelände der Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH (SVS) in der Pforzheimer Straße 1 ein großes Programm-Feuerwerk. Alle Bürger sind willkommen.

Lesen Sie auch

Der Klimawandel mit steigenden Temperaturen und der Zunahme von Wetterextremen macht deutlich, wie wichtig es ist, schnell von fossilen Energieträgern wegzukommen und Energie einzusparen, heißt es in der Pressemitteilung.

Für die Verpflegung sorgen die Landfrauen

Am 21. September gibt es auf dem Markt der Möglichkeiten viele Attraktionen: ein Solarpotential-Kataster, einen Informationsstand Photovoltaik, einen Fahrtest mit Lastenrad, Informations- und Aktionsstände von der Baugenossenschaft Familienheim eG, der Stiftung Liebenau, dem Umweltzentrum und der Werkbox, Nachhaltigkeit im Alltag leben, und vielem mehr. Für die Verpflegung sorgen die Landfrauen des Bezirks Villingen.

So sieht das Programm aus: Von 13 bis 17 Uhr steht Nachhaltigkeit in Villingen-Schwenningen beim Markt der Möglichkeiten im Mittelpunkt. Um 13.30 Uhr startet die Besichtigung des Blockheizkraftwerks. Zur Begrüßung spricht Sebastian Wilhelm, Prokurist der SVS, ab 14 Uhr über Klimaschutz in Villingen-Schwenningen. Unter dem Motto „Die kommunale Wärmewende VS“ gibt Oberbürgermeister Jürgen Roth ab 14.15 Uhr einen Einblick, was die Stadt plant.

Umsetzung der Energie- und Wärmewende

Auf die Umsetzung der Energie- und Wärmewende durch die Stadtwerke geht Sebastian Wilhelm ab 14.40 Uhr im Vortrag „Auf dem Weg zur Grünen Null“ ein. Eine Fragerunde schließt sich von 15.10 bis 15.30 Uhr an. Manfred Müller von der Klimaschutz- und Energieagentur der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg spricht ab 15.30 Uhr über „Energie- und Ressourceneffizienz – Zuhause und im Unternehmen – KEFF+ Was steckt dahinter?“.

Wie Photovoltaik sozialer und nachhaltiger genutzt werden, erläutert Immanuel Schäfer vom Photovoltaik-Netzwerk Schwarzwald-Baar-Heuberg ab 16 Uhr und erklärt Änderungen im Solarpaket 1. Ab 16.30 Uhr gibt es die Möglichkeit zum Zusammenkommen und dem Besuch des Markts der Möglichkeiten.

Moderation übernimmt Petra Neubauer

Das Programm endet gegen 17 Uhr. Durch den Tag führen die Klimaschutz- und Energieagentur der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg, die SVS, die regionale Industrie- und Handelskammer, das Photovoltaik-Netzwer und die Stadt. Die Moderation übernimmt Petra Neubauer, zuständig für das Klimamanagement der Stadt.

Unter dem Motto „Unser Weg zur Klimaneutralität – Gemeinsam zur Nachhaltigkeit und zur Grünen Null“ möchten alle Akteure zur Beteiligung an diesen Themen aufrufen.