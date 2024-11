Aktionstag: Paus: Deutschland hat Problem mit Gewalt an Frauen

1 Weltweit wird heute an Gewalt gegen Frauen erinnert. Die deutsche Frauenministerin Lisa Paus ist besorgt (Archivfoto). Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Gewalt gegen Frauen ist ein weltweites Problem. Darauf soll heute aufmerksam gemacht werden. Die deutsche Frauenministerin findet, es brauche eine Trendumkehr und ein starkes Gewalthilfegesetz.









Link kopiert



Berlin - Deutschland hat nach Einschätzung von Bundesfrauenministerin Lisa Paus ein Problem mit Gewalt gegen Frauen. "Fast jeden Tag gibt es einen Femizid. Jeden Tag werden rund 400 Frauen Opfer von Partnerschaftsgewalt", sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am Montag. In mehreren Städten sind Kundgebungen und Aktionen geplant.