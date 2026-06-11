Aktionstag „Kollege Hund“ in Balingen: Dackeldame Isa bringt Herzen zum Schmelzen

Mit dem Aktionstag „Kollege Hund“, der alljährlich am 11. Juni stattfindet, will sich der Deutsche Tierschutzbund dafür einsetzen, dass Hunde mit an den Arbeitsplatz dürfen. Tatsächlich erobern immer mehr Vierbeiner die Büros. Einer davon ist Isa. Die Dackeldame von Nathalie Hahn aus Balingen zaubert nicht nur den Mitarbeitern im Sozialkaufhaus Domiziel ein Lächeln ins Gesicht. Auch beim DRK ist sie oft an der Seite ihres Frauchens.

Wenn Isa den Raum betritt, dauert es nicht lange, bis sich folgendes Bild bietet: Menschen, die sich mit ausgestreckten Armen um sie gruppieren, sie ausgiebig streicheln und knuddeln. „Jeder hat die Hände am Hund“, erzählt Nathalie Hahn schmunzelnd. Keine Frage: Wo Isa ist, herrscht gute Laune. Und ist sie mal nicht dabei, wird sie sogleich schmerzlich vermisst.

Im „Domiziel“ in Frommern hat die achtjährige Dackeldame aber nicht nur ihre Fans, sondern auch ihren ganz persönlichen Platz - oder besser gesagt ihre Plätzchen. Mal wird sie im Einkaufswagen durch die Räume chauffiert, mal ruht sie sich in einem Wäschekorb mit Bettdecke aus.

Doch nicht nur hier haben sie alle ins Herz geschlossen. Auch beim DRK-Kreisverband ist sie oft an Frauchens Seite. „Da wir im Verband auch Rettungs-Hunde haben, sind alle an Vierbeiner gewöhnt“, lässt Nathalie Hahn, die beim DRK Zollernalb als Kreissozialleiterin tätig ist, wissen.

Eine Win-win-Situation

Dass es für viele Hunde ideal ist, wenn sie Frauchen beziehungsweise Herrchen ins Büro begleiten dürfen, möchte der Aktionstag vor Augen führen. Auch für Isa ist das optimal. „Sie ist kein Hund, der gerne alleine ist“, berichtet ihre Besitzerin. Doch die Vorteile liegen nicht nur für die Vierbeiner auf der Hand.

Wie zahlreiche Studien belegen, wird das Betriebsklima durch Hunde am Arbeitsplatz erheblich verbessert. Ihre Anwesenheit wirkt als sozialer Katalysator, baut Stress ab und sorgt für mehr Entspannung im Arbeitsalltag. Es ist also sozusagen eine Win-win-Situation, von der sowohl das Tier als auch der Mensch profitiert.

Wie wertvoll und hilfreich tierische Begleitung sein kann, weiß Nathalie Hahn nicht zuletzt durch ihr Engagement im Team der „Kümmerer.“ Diese sind für alle da, die in Not geraten, von Arbeitslosigkeit betroffen oder bedroht sind oder aus anderen Gründen Hilfe benötigen. Bei Besuchen ist Isa Brückenöffner, sorgt für Ablenkung und lässt die Sorgen der Betroffenen für einige Zeit in den Hintergrund treten.

„Für ganz viele Menschen ist ihr Tier Bezugs- und Mittelpunkt“, sagt Nathalie Hahn. Umso schmerzlicher sei es, wenn sie es aus finanziellen oder anderen Gründen nicht behalten könnten, führt sie am Beispiel eines jungen Mannes vor Augen, der wohnungslos wurde und seinen Hund abgeben musste. „Er hat sich dann rührend um Isa gekümmert, sie spazieren geführt und sich mit ihr beschäftigt.“

Nicht zuletzt auch älteren Menschen, die in vielen Fällen alleine leben, könne ein Vierbeiner die Einsamkeit nehmen und neue Lebensfreude schenken. Oftmals bräuchten sie allerdings Hilfe bei der Versorgung, sprich eine verlässliche Bezugsperson, die ihnen die eine oder andere Aufgabe abnimmt. Eine gute Lösung, sagt Nathalie Hahn, könne hier „Dogsharing“ sein, das Hundehalter und Hundefreund zusammenbringt.

Verantwortung lernen

Während ersterer seinen Liebling in guten Händen weiß, wenn es etwa zeitlich mal eng wird, kann letzterer bei der zeitweisen Betreuung lernen, welche Bedürfnisse das Tier hat und was es heißt, Verantwortung für es zu übernehmen. Denn auch darüber müsse man sich bewusst sein: „Ein Hund ist kein Stofftier, das man einfach mal so in die Ecke legen kann. Sondern ein Lebewesen, um das man sich kümmern und für das man Sorge tragen muss.“

Über „Dogsharing“ ist übrigens auch Nathalie Hahn auf den Hund gekommen. „Wir haben damals mitgeholfen, den Vierbeiner einer DRK-Kollegin zu betreuen“, blickt sie zurück. Seit mittlerweile vier Jahren ist sie nun stolze Besitzerin von Isa, die man zweifellos einen rundum glücklichen Hund nennen kann. Denn neben Frauchen ist nicht nur der Sohn von Nathalie Hahn immer für sie da. Auch bei der Oma verbringt die Dackeldame gerne mal den einen oder anderen „chilligen Tag.“ Die perfekte Balance zwischen Action und Erholung also. Und das schöne Gefühl, immer bei ihren Menschen zu sein.

Aktionstag „Kollege Hund“

Am 11. Juni lädt der Deutsche Tierschutzbund Unternehmen dazu ein, Hunde am Arbeitsplatz willkommen zu heißen. Mit der Initiative möchte der Verband für mehr Akzeptanz von Hunden in der Arbeitswelt werben. „Denn wenn Vierbeiner ihre Menschen zur Arbeit begleiten dürfen, profitieren beide Seiten: Hunde müssen weniger Zeit allein verbringen und Beschäftigte erleben häufig ein entspannteres und kommunikativeres Arbeitsumfeld“, schreibt der Tierschutzbund anlässlich des Aktionstags.