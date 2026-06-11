Aktionstag „Kollege Hund“ in Balingen: Dackeldame Isa bringt Herzen zum Schmelzen

Anlässlich des Aktionstags „Kollege Hund“ wirbt der Deutsche Tierschutzbund für Hunde am Arbeitsplatz. Wie eine kleine tierische Kollegin Sonnenschein in den (Arbeits-)Alltag bringt.
Mit dem Aktionstag „Kollege Hund“, der alljährlich am 11. Juni stattfindet, will sich der Deutsche Tierschutzbund dafür einsetzen, dass Hunde mit an den Arbeitsplatz dürfen. Tatsächlich erobern immer mehr Vierbeiner die Büros. Einer davon ist Isa. Die Dackeldame von Nathalie Hahn aus Balingen zaubert nicht nur den Mitarbeitern im Sozialkaufhaus Domiziel ein Lächeln ins Gesicht. Auch beim DRK ist sie oft an der Seite ihres Frauchens.