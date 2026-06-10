Aktionstag in Wildberg: Vorführungen rund ums Schaf

Beim Schäferaktionstag in der Wildberger Klosteranlage dreht sich alles um Schafhaltung, Schafschur und die Wollverarbeitung.

Die Schafhaltung hat die Kulturlandschaft rund um Wildberg nachhaltig geprägt – und das immaterielle Kulturerbe Schäferlauf hervorgebracht. In Vorfreude auf den Wildberger Schäferlauf 2026 laden die Stadtverwaltung Wildberg sowie der Bürger- und Gewerbering für Wildberg am Sonntag, 21. Juni, zum Schäferaktionstag in die Wildberger Klosteranlage ein. Dort dreht sich von 10 bis 18 Uhr alles um Schafe und ihre Wolle.

Der Schäferaktionstag hat sich mittlerweile als sommerlicher Treff für Schaffreunde, Schäferlauf-Fans, Bürger und Auswärtige etabliert. Er bietet eine wunderbare Gelegenheit, das gute Wetter in der Wildberger Klosteranlage zu genießen, über das Programm auf der Bühne zu staunen und vor allem Interessantes rund um die Schafhaltung und die Wollverarbeitung zu sehen, zu lernen und selbst auszuprobieren.

Start mit einem ökumenischen Gottesdienst

Das Programm beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im Freien. Ab 11.30 Uhr sorgen die Original DoppelRadler Musikanten mit beschwingter Cover-Musik für Stimmung. Ab 14.30 Uhr zeigt der Nachwuchs der Wildberger Trachtengruppe sein Können. Die Jungen und Mädchen präsentieren traditionelle Tänze – in traditioneller Tracht.

Weiter geht das Bühnenprogramm um 15 Uhr mit der Wildberger Stadtkapelle unter Leitung von Achim Olbrich. Die Musiker werden das Publikum mit der gewohnten Mischung aus klassischer Kapellenmusik und aktuellen Stimmungs-Hits unterhalten.

Außerdem sind die Besucher herzlich in das während des gesamten Schäferaktionstages geöffnete Museum eingeladen, wo die Ausstellung „Gemeinsam Vielzahl zeigen“ zu sehen ist. Um 16 Uhr wird zudem im Obergeschoss der Jubiläumsfilm zum Schäferlauf gezeigt.

Professionelle Scherer zeigen die Schafschur

Was den Schäferaktionstag so besonders macht, sind die Informationen und Vorführungen rund um Schafhaltung, Schafschur und Wollverarbeitung. Kunsthandwerker, Privatpersonen und örtliche Vereine zeichnen für dieses Angebot verantwortlich. Professionelle Scherer werden mehrfach zeigen, wie Schafe geschoren werden – mit Kommentar, so dass die Zuschauer Interessantes rund um dieses Handwerk erfahren. Wie es mit der Wolle weitergeht, zeigen mehrere Aussteller im Rahmen des Marktes „Von der Schafschur bis zum Pullover“. Sie spinnen, weben, filzen und stricken mit Wolle. Überdies bieten sie verschiedene Produkte zum Kaufen an.

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Nicht nur zuschauen, sondern auch selbst ausprobieren ist beim Schäferaktionstag möglich. Das gilt sowohl für Kinder, auf die ein buntes Bastelprogramm wartet, als auch für Erwachsene, die beispielsweise beim Kreativcafé spontan Platz nehmen und stricken können. Auch Naturprodukte, beispielsweise von Bienen, werden angeboten. Der Förderverein Schäferwagen „Hotel“ stellt seine ungewöhnlichen Übernachtungsmöglichkeiten vor, Elke Melchger präsentiert ihren Bienenwagen. Zudem wird es Informationen zum Ziegenwandern geben.

Vereine kümmern sich ums leibliche Wohl

Darüber hinaus sind die Besucher zum gemütlichen Beisammensein und Genießen der Atmosphäre in der historischen Klosteranlage eingeladen. Für ausreichend Sitzgelegenheiten rings um den Klosterbrunnen ist gesorgt.

Um das leibliche Wohl der Besucher kümmern sich die Wildberger Kleintierzüchter mit herzhaften Speisen vom Grill. Der TSV Wildberg bietet Kaffee und Kuchen an. Auch wird das Bauernhofeis vom Haselstaller Hof angeboten.