Aktionstag in Wildberg: Vorführungen rund ums Schaf

Beim Schäferaktionstag in der Wildberger Klosteranlage dreht sich alles um Schafhaltung, Schafschur und die Wollverarbeitung.
Die Schafhaltung hat die Kulturlandschaft rund um Wildberg nachhaltig geprägt – und das immaterielle Kulturerbe Schäferlauf hervorgebracht. In Vorfreude auf den Wildberger Schäferlauf 2026 laden die Stadtverwaltung Wildberg sowie der Bürger- und Gewerbering für Wildberg am Sonntag, 21. Juni, zum Schäferaktionstag in die Wildberger Klosteranlage ein. Dort dreht sich von 10 bis 18 Uhr alles um Schafe und ihre Wolle.