Aktionstag in Weil am Rhein: Das Velo steht im Mittelpunkt

Beim Mobilitätsnachmittag auf dem Rathausplatz sind in der kommenden Woche auch Carsharing und E-Scooter ein Thema.
Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr wird es im Rahmen der Stadtradeln-Kampagne erneut ein Mobilitätsnachmittag auf dem Weiler Rathausplatz geben. Im Mittelpunkt stehen am Mittwoch, 1. Juli, von 14 bis 17.30 Uhr natürlich die Fahrräder. Aber auch Themen, welche die beliebten E-Scooter betreffen und das Carsharing werden anlässlich dieser Veranstaltung ihren Platz finden. Eröffnet wird der Mobilitätsnachmittag von Oberbürgermeisterin Diana Stöcker.