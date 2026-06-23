Aktionstag in Weil am Rhein: Das Velo steht im Mittelpunkt

Beim Mobilitätsnachmittag auf dem Rathausplatz sind in der kommenden Woche auch Carsharing und E-Scooter ein Thema.

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr wird es im Rahmen der Stadtradeln-Kampagne erneut ein Mobilitätsnachmittag auf dem Weiler Rathausplatz geben. Im Mittelpunkt stehen am Mittwoch, 1. Juli, von 14 bis 17.30 Uhr natürlich die Fahrräder. Aber auch Themen, welche die beliebten E-Scooter betreffen und das Carsharing werden anlässlich dieser Veranstaltung ihren Platz finden. Eröffnet wird der Mobilitätsnachmittag von Oberbürgermeisterin Diana Stöcker.

Die kostenlose Fahrradcodierung war im vergangenen Jahr ein echter Renner. Und auch dieses Mal werden Velos wieder ein stückweit sicherer gemacht. Denn: Codierte Fahrräder sind für Diebe deutlich weniger attraktiv, da sie schwerer zu verkaufen sind, heißt es in einer Mitteilung.

„Die Codierung macht den rechtmäßigen Eigentümer erkennbar und schreckt ab“, stellt Olga Anselm von der kommunalen Kriminalprävention fest, die gemeinsam mit der Radverkehrsbeauftragen Ariane Linde den Mobilitätstag organisiert. „Wird ein codiertes Fahrrad gefunden, kann die Polizei es schnell dem Eigentümer zuordnen – ganz ohne zentrale Datenbank. Das erhöht die Aufklärungsquote und die Chance, ein gestohlenes Rad zurückzubekommen.“

IG Velo übernimmt den Fahrradcheck

Einmal mehr wird es auch eine Fahrradcheck geben, und zwar gratis. Mitglieder der IG Velo werfen einen geschulten Blick auf die Räder und geben Hinweise, welche Maßnahmen getroffen werden sollten, um noch sicherer auf den Weiler Straßen unterwegs zu sein.

Geschicklichkeitsparcours für Kinder

Des Weiteren wird auf dem Rathausplatz ein Geschicklichkeitsparcours für Kinder aufgestellt. „Die Checks oder kleine Challenges machen Spaß und erzeugen positive Emotionen und erhöhen die Motivation, noch mehr Kilometer beim Stadtradeln zurückzulegen“, lässt Linde wissen. Und wenn das Fahrrad wieder rund laufe, werde es auch häufiger genutzt.

Verkehrswacht informiert zum „Toter Winkel“

Auch die Verkehrswacht wird wieder vor Ort sein und den „Toten Winkel“ erklären. „Der Bereich rechts neben dem Lastwagen ist trotz Spiegeln und Assistenzsystemen oft nicht vollständig einsehbar. Das führt zu schweren Kollisionen, besonders beim Rechtsabbiegen“, erklärt Anselm.

Sitzen Teilnehmende im Fahrerhaus und würden sehen, wie Personen praktisch im toten Winkel verschwinden, wirke stärker als jede Präsentation, hält sie fest. „Diese Erfahrung verändert Verhalten nachhaltig.“

Jugendliche riskieren viel beim E-Scooter-Fahren

Nicht zuletzt nehmen sich die Beamten auch dem E-Scooter an: „Jugendliche, es ist die häufigste Nutzergruppe, sind besonders gefährdet. Viele Jugendliche fahren spontan und ohne Erfahrung. E‑Scooter sind Fahrrädern gleichgestellt, aber das wissen viele nicht“, lässt Linde wissen. Und so werden folgende Fragestellungen beantwortet: Ab wann und wo darf man fahren? Wie schnell darf man unterwegs sein? Was ist verboten und wann drohen Bußgelder und welche?

Das Fahrradgeschäft „Einzelrad“ aus Haltingen ist ebenfalls mit dabei. Dieses stellt Spezialräder, wie Tandems, Dreiräder, Lastenvelos für den Alltag oder für die gewerbliche Nutzung sowie Falt- und Minivelos vor.

Carsharing-Anbieter stellt sich vor

Auch das Carsharing erhält seinen Platz. Naturenergie und der Landkreis Lörrach erklären die Regeln, zeigen die Vorteile des Teilens auf, beantworten Fragen zu diesem immer beliebter werdenden Trend und präsentieren gleich auch ein solches Fahrzeug auf dem Rathausplatz. Dabei sollen auch die neuen Carsharing-Angebote in Weil am Rhein sichtbar gemacht und der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Und für die kleinen Besucherinnen und Besucher wird es auch wieder einen Mal- und Basteltisch geben.