Aktionstag in Schwenningen: Herbst, Hits und hunderte Kürbisse

Von Dauerregen am Freitagabend über Wolken am Samstag und einen goldenen Herbst-Sonntag, das Kürbisfest bot alle Facetten – und vor allem viele glückliche Gesichter.

Es ist ein Kürbisfest und kein Sommerfest“, betonte bei der Eröffnung am Freitagabend Joachim Müller als Vorsitzender des Gewerbe- und Handelsverband Oberzentrum (GVO) mit Blick auf die Regenwolken. Er lobte zum einen das Publikum, das trotz des schlechten Wetters kam, um die Blackforest Allstars mit Frontmann Sebastian Schnitzer zu erleben, und die Leute, die im Einsatz an den Ständen waren. Eine große Wertschätzung ging an das Organisationsteam des Kürbisfestes mit Gunter Welzer, dem Vorsitzenden der Sparte Handel und Gewerbe Schwenningen an der Spitze. „Das war eine Wahnsinns-Orga“, so Müller.

Klare Haltung zum Innenstadtkonzept Die Vorbereitung für die Veranstaltung sei genau die Gleiche gewesen, wenn der Platz voll gewesen wäre, erklärte Müller auch mit Blick auf die wachsenden Auflagen. Dass es dieses Kürbisfest gibt, hat damit zu tun, dass der GVO das städtische Leben in Schwenningen und die Innenstadt stärken wollen. Hierzu gehört für Müller auch der Kauf des s’ Rössle mit dem ganzen Maßnahmenkatalog. „Das können wir nur unterstützen, dass dieser Weg begangen wird“, bezog Müller klar Stellung.

Oberbürgermeister Jürgen Roth hörte diese Nachricht gerne. An Gunter Welzer gerichtet lobte er: „Es ist ganz großes Kino was sie hier gemacht haben“. Auch Jürgen Roth lobte das Organisationsteam, denn es war eine intensive Arbeit, die im Vorfeld geleistet wurde. Auch für den Oberbürgermeister ist es das Ziel, die Innenstadt zu beleben.

Eine riesengroße Kürbisschnitzerei

Erstmals mit dem Kürbisfest wurde der verkaufsoffene Sonntag veranstaltet, um den Einzelhandel zu unterstützen, rührte Roth die Werbetrommel. Insgesamt steuert die Stadt für die verkaufsoffenen Sonntage in Villingen und Schwenningen 30 000 Euro bei, wobei dies anteilig auf die Stadtbezirke ist.

Der Samstagnachmittag gehörte einer großen Modenschau. Sechs Schwenninger Händler hatten ihre Herbst- und Winterkollektionen dabei.

Über zwei Tage war die Werkbox VS mit Kürbisschnitzen dabei. „Wir haben verschiedene Größen im Angebot“, sagte Benjamin Ruf. Renner seien aber die großen Kürbisgewächse. Der GVO hatte in diesem Jahr rund 500 Kürbisse geordert. Der große Teil wurde für Dekozwecke verwendet. „Wir haben davon rund 150 Kürbisse verkauft“, so Ruf.

Die Mitglieder der Werkbox standen nur beratend zur Seite. Das Aushöhlen der Kürbisse mussten die Kinder, beziehungsweise die Eltern selbst erledigen. „Wenn man zügig arbeitet, ist ein Kürbis in gut einer halben Stunde ausgehöhlt“, stellte Ruf fest. Auch gab es Tipps, wie man die Kürbisse haltbar machen könne.

Jubiläum der Buffalo Chips krönt den Tag

Vom Muslenplatz bis hinauf zum City-Rondell waren am Samstag und am verkaufsoffenen Sonntag viele Aktionen. Zauberer Knöpfle, alias Markus Lauffer hatte ein Kasperletheater im Gepäck und es gab Luftballontiere. Die vivida-BKK war mit einer Hüpfburg vertreten und die Schwenninger Feuerwehr hatte einen Kletterturm an die Leiter gehängt.

Am Sonntagvormittag spielten die Schwenninger Stadtmusikanten auf und ebenso sorgte Matthias Rapp mit seiner Gitarre für Stimmung.

Höhepunkt war aber am Samstagabend das Jubiläumskonzert zum 25-jährigen Geburtstag der Buffalo Chips. Jörg Schlenker am Schlagzeug, Michael Metzmeier an der Gittare und Robert Walser am Kontrabass hatten ehemalige Weggefährten auf die Bühne geholt. Ein besonderes Erlebnis war das gemeinsame Spiel von Robert Walser am Bass mit den ehemaligen Bassisten Rainer Bucher und Rafael Foitzik. Viele hundert Rock-’n’-Fans waren aber gekommen, um Dr. Quincy wieder einmal zu erleben. Für Achim Rist war es eine ganz besondere Ehre in seiner Schwenninger Heimat wieder einmal einen Auftritt zu haben. Das letzte Mal stand er 2014 auf der Bühne.