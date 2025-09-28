Aktionstag in Schwenningen: Herbst, Hits und hunderte Kürbisse

Von Dauerregen am Freitagabend über Wolken am Samstag und einen goldenen Herbst-Sonntag, das Kürbisfest bot alle Facetten – und vor allem viele glückliche Gesichter.
Es ist ein Kürbisfest und kein Sommerfest“, betonte bei der Eröffnung am Freitagabend Joachim Müller als Vorsitzender des Gewerbe- und Handelsverband Oberzentrum (GVO) mit Blick auf die Regenwolken. Er lobte zum einen das Publikum, das trotz des schlechten Wetters kam, um die Blackforest Allstars mit Frontmann Sebastian Schnitzer zu erleben, und die Leute, die im Einsatz an den Ständen waren. Eine große Wertschätzung ging an das Organisationsteam des Kürbisfestes mit Gunter Welzer, dem Vorsitzenden der Sparte Handel und Gewerbe Schwenningen an der Spitze. „Das war eine Wahnsinns-Orga“, so Müller.