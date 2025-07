Ein Aktionstag findet am Sonntag, 3. August, von 14 bis 18 Uhr im Heimatmuseum Appeleshof in Gechingen statt.

Der ehemalige Förster Berthold Hinderer teilt sein umfangreiches naturkundliches Wissen über den Wald und seine Bewohner im Heimatmuseum in Gechingen mit den Besuchern – und zwar sehr anschaulich anhand seiner stattlichen Sammlung präparierter heimischer Waldtiere. Der Eintritt ist frei.

Schon als Junge Interesse an Natur

Förster Hinderer, der auf dem Bauernhof seiner Eltern aufwuchs, hatte schon als kleiner Junge großes Interesse an der ihn umgebenden Natur – den Pflanzen, Insekten und Tieren seiner Heimat. Als er eines Tages einen toten Jungfuchs fand, tat ihm das niedliche kleine Tier leid, und mit der Zustimmung seiner Eltern fuhr er es mit dem Fahrrad nach Murrhardt zu den Präparatoren Rolf und Carl Schweizer.

Mit einem Fuchs fing alles an

Der wunderschön präparierte kleine Fuchs wurde zum Ausgangspunkt einer ständig wachsenden Sammlung, da der junge Berthold von da an alle Tiere und Vögel, die er fand und die dazu geeignet waren, präparieren ließ. Heute gibt seine Sammlung einen guten Einblick in die Artenvielfalt unserer Wälder.

Besucher können bei ihrem Spaziergang durch die Ausstellung die Waldtiere aus nächster Nähe und mit Muße begutachten, ohne sich dabei Sonnenbrand, Mückenstiche oder Zecken zu holen. Fast alle heimischen Eulen, viele Greifvögel, kleine Raubtiere sowie viele Geweihe und sogar Wildschweinhauer sind in der Sonderausstellung vertreten.

Gemeindewald mit besonderer Bedeutung

Für Gechingen hat der Gemeindewald und alles, was darin lebt, eine besonders große Bedeutung, weil er sich „seit undenklichen Zeiten“, wie es in einem alten Forstlagerbuch heißt, im Besitz der Gemeinde befindet. Alle Gechinger hatten Anspruch auf Bau- und Brennholz für den eigenen Verbrauch. Dieses Rechtsverhältnis ist eine historische Rarität, und die Gechinger haben ihre Rechte an ihrem Wald auch, wenn nötig, energisch verteidigt. Auch heute noch ist der Wald eine verlässliche Einkommensquelle für die Gemeinde.

Repräsentative Auswahl heimischer Waldtiere

Förster Hinderer und das Museumsteam haben eine repräsentative Auswahl der heimischen Waldtiere zusammengestellt, so dass sich Besucher von dem interaktiven Leben im Wald eine gute Vorstellung machen können. Der Förster gibt auch gerne Auskunft über Bäume und Sträucher, Vögel, Schmetterlinge sowie über die vielseitige Arbeit eines Försters. Von der Pflege des Waldes, der Wege und Wasserläufe, der Überwachung von Holzschlag, Jagd und Erholungseinrichtungen bis hin zur Verwaltung der Waldarbeitertruppe, der Maschinen und Geräte und der Kommunikation mit Unternehmern und der Gemeinde hat ein Förster große Verantwortung.