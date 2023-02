1 Mit Musik und Tanz machen Engagierte in Calw auf das Thema Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam. Foto: Schwarzwälder Bote/Verena Parage

Engagierte Frauen gehen in Calw auf die Straße und informieren über ein Tabu-Thema.









Link kopiert Diesen Artikel teilen











„One Billion Rising“ – auf Deutsch „Eine Milliarde erhebt sich“ – heißt die weltweite Kampagne gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Aktionstag ist der 14. Februar. Der Landkreis Calw hat sich bereits zum vierten Mal daran beteiligt. Die Veranstaltung mit Infoständen des Frauenhauses und der Beratungsstelle OnyX bei sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen fand am Montagnachmittag am Calwer Ledereck statt. Deutschlandweit gab es Aktionen in 151 Städten, wie Sarah Tonhauser, Gleichstellungsbeauftragte im Landkreis und neben Beate Ehnis eine der Organisatorinnen, erklärte. Weltweit beteiligten sich Engagierte in etwa 200 Ländern.

171 Femizide und -versuche allein im Jahr 2021

„Break the Chain“, zerbrecht die Ketten, heißt es in dem poppigen Lied, gewissermaßen der Titelmelodie des Aktionstags, das aus den Lautsprechern erklang. Und: Frauen sind kein Eigentum. Dazu tanzten am Ledereck knapp 30 Frauen, einige Kinder und sogar ein Mann. Sie machten das, um was es im Kern geht bei „One Billion Rising“: laut zu sein, aufzustehen und darauf hinzuweisen, wie viele Frauen und Kinder von häuslicher Gewalt betroffen sind – überall, egal welche Religion oder welchen sozialen Hintergrund sie haben.

„Es kann jede von uns treffen“, sagte Tonhauser. Alle zwölf Minuten töte irgendwo auf der Welt ein (Ex)-Partner oder ein Familienmitglied eine Frau oder ein Kind. 2021 habe es allein in Deutschland 171 Femizide und Femizidversuche gegeben. 105 Frauen und drei Kinder seien gestorben.

„Schauen Sie nicht weg!“

„Es wird Zeit, hin- und nicht mehr wegzusehen“, erklärte Sarah Tonhauser. Das wissen die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses im Kreis Calw genau. Eine Vertreterin der Schutzeinrichtung erinnerte daran, dass vor nicht einmal einem Jahr in Nagold eine junge Schwangere von ihrem Partner getötet worden war. Ihr Appell lautete: „Schauen Sie nicht weg, werden Sie laut gegen Gewalt an Frauen!“

Passend dazu lautete das Motto „Rise for Freedom“ („Erhebt Euch für Freiheit“). Genau das haben die Engagierten in Calw getan. Doch trotz Tanz und Ansprache blieben kaum Passanten stehen. „Das ist schade“, meinte Tonhauser. Erinnerte aber daran, das es schon Jahre gegeben haben, in denen sich Menschentrauben gebildet hätten. Vom geringen Zulauf lässt sich die Gleichstellungsbeauftragte nicht ausbremsen. „Wir bleiben dran.“