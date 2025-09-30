Aktionstag in Bad Liebenzell: Mehr als 40 verschiedene Aktionen für Männer

Wahre Männlichkeit hängt nicht am Status: 750 Männer nahmen am siebten Männeraktionstag in Bad Liebenzell teil.
Wenn Männer sich treffen, wird nicht lange gefackelt – dann wird angepackt, ausprobiert und ordentlich eingeheizt. Rund 750 Männer kamen ins Monbachtal im Nordschwarzwald zum „Männeraktionstag“. Die Veranstaltung wurde von der Männerarbeit der Liebenzeller Mission unter dem Namen „Stronger“ gemeinsam mit den Christlichen Gästehäusern Monbachtal organisiert. Mehr als 40 verschiedene Aktionen sorgten für Begeisterung.