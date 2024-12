600 Schüler aus 19 Schulen waren beim 21. Aktionstag im Kreis dabei. Der offizielle Startschuss fiel in Alpirsbach.

600 Schüler aus 19 Schulen des Landkreises Freudenstadt zeigten beim Aktionstag „Mitmachen Ehrensache“am internationalen Tag des Ehrenamts, ihr soziales Engagement.

Schüler der Klassenstufen sieben bis zehn arbeiteten ehrenamtlich in mehr als 230 verschiedenen Betrieben und sozialen Einrichtungen, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts. Das erwirtschaftete Geld fließe in den Jugendfonds, der damit präventive Jugendprojekte im gesamten Landkreis unterstütze.

Diese Förderung solle dazu beitragen, die Zukunft der Jugendlichen positiv zu gestalten, wie aus dem Bericht des Jugendfonds hervorgeht. Organisiert hatten den 21. Aktionstag Sandra Vieth und Jacqueline Haug von der Geschäftsstelle des Jugendfonds.

Auftaktveranstaltung fand bei Alpirsbacher Klosterbräu statt

Die Auftaktveranstaltung fand bei Alpirsbacher Klosterbräu statt. Der Erste Landesbeamte Reinhard Geiser gab den offiziellen Startschuss zum Aktionstag gemeinsam mit der Inhaberfamilie von Alpirsbacher Klosterbräu und vier Schülern aus Alpirsbacher Schulen. Die Familie Glauner repräsentierte bei diesem Anlass all die Arbeitgeber, die den Schülern für diesen Tag Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt hatten. Als Anerkennung erhalten alle Teilnehmer einen Qualipass, den sie bei Bewerbungen für Ausbildungsplätze oder Studien nutzen können.

Die Initiative unterstreiche das soziale Engagement der Jugendlichen im Kreis Freudenstadt, während sie gleichzeitig einen Beitrag für ihre künftigen Bildungschancen leisteten.