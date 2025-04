Aktionstag gegen Rassismus: TC Dettingen animiert viele Menschen zum Mitmachen

Jedes Jahr machen im März Organisationen des Sports mit vielfältigen Aktionen auf das Engagement innerhalb der Zivilgesellschaft gegen Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit aufmerksam. Jede einzelne Veranstaltung ist ein Mittel, um ein klares und lautes Zeichen zu setzen. Auch der Jugendausschuss des TC Dettingen verbreitete mit Sport, Spiel und Bewegung die gemeinsame Botschaft: „Wir stehen zusammen – gegen Rassismus und für 100 Prozent Menschenwürde“.

Street Racket und Mini-Tennis

Mit dem Aktionstag „#bewegtgegenrassimus“ vor der Schlossscheuer in Dettingen gelang es erneut, viele Menschen zum Mitmachen zu motivieren. Auf der Zufahrt und auf den Parkplätzen wurden Street Racket und Mini-Tennis gespielt und gleichzeitig gab es einen Kuchenverkauf, dessen Erlös in diesem Jahr an die Stuttgarter Hilfsorganisation stelp gehen wird.

In einem Video stellen sich Teilnehmende mit Statements gegen Rassismus der Herausforderung. Der Tennisclub konnte sich so erneut an die zahlreichen Horber Initiativen in den Internationalen Aktionswochen gegen Rassismus anschließen.