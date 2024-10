Rund 870 Mitglieder der Gewerkschaft IG Metall haben sich am Dienstag bei einem Aktionstag in Villingen zusammengefunden, um für eine Entgelterhöhung zu kämpfen. Ab November könnte es zu Streiks kommen.

Mit ihrem Leitspruch „allzeit streikbereit“ zogen rund 870 Mitglieder der Gewerkschaft IG Metall am Dienstag durch Villingen. Vom Landratsamt weg zogen die aus Villingen-Schwenningen, Albstadt und Offenburg angereisten Gewerkschaftler durch die Innenstadt, an die Neue Tonhalle.

Sie wollen ein „starkes Zeichen“ an den Verhandlungstisch senden, berichtet Nicole Platzdasch von der IG Metall Albstadt. Die Gewerkschaft fordert eine Entgelterhöhung von sieben Prozent und eine Erhöhung der Ausbildungsvergütungen von 170 Euro. Laut Thomas Bleile, dem Geschäftsführer der IG Metall VS, würden sie sich noch bis Ende Oktober in der Friedenspflicht befinden, anschließend würden die Streiks beginnen.