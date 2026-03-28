Aktionstag am 28. März: Warum die Schwarzwälder Kirschtorte weltweit so berühmt ist

Ein Klassiker aus dem Schwarzwald wird weltweit gefeiert - am "Black Forest Cake Day" am 28. März. Worauf es beim Backen wirklich ankommt und warum die Schwarzwälder Kirschtorte so besonders ist.
Weiße Sahnecreme, rote Kirschen und dunkle Schokospäne: Die Schwarzwälder Kirschtorte könnte man wohl als das Schneewittchen der Tortenwelt bezeichnen. Und auch was die Bekanntheit angeht, dürfte die cremige Kalorienbombe der Märchengestalt in nichts nachstehen. Selbst die Schwald Marie in ihrer Playmobil-Version besitzt eine Schwarzwälder Kirschtorte und wird diese vielleicht künftig mit ihrem neuen Partner Hannes konsumieren.