Aktionsreihe startet am 7. Mai: Das ist das Angebot der diesjährigen Ettenheimer „Sommerakademie“

Die Sommerakademie der VHS und der Stadt Ettenheim ermöglicht Bürgern Einblicke in Projekte und Einrichtungen. In der diesjährigen Ausgabe der Aktionsreihe stehen das Freibad, die neue Mediathek und das künftige Zentrum für Gesundheit im Fokus.

Schon seit 2022 veranstaltet die Ettenheimer Volkshochschulabteilung in Zusammenarbeit mit der Stadt eine spezielle „Sommerakademie“. Deren Ziel ist es, Bürger besonders anschaulich an Kommunalpolitik heran zu führen – und zwar über informative Besichtigungen von interessanten Projekten und Einrichtungen.

Im Mai soll nun erneut eine Ausgabe der „Sommerakademie“ starten. Und weil die abermals dreiteilige Reihe dieses Mal außergewöhnlich früh beginnt, hatten Ettenheims Bürgermeister Bruno Metz und VHS-Außenstellenleiterin Carola Goetsch schon jetzt gemeinsam zum Pressegespräch am ersten Besichtigungsort geladen – nämlich dem Ettenheimer Carl-Hermann-Jäger-Freibad.

Dort wird es am 7. Mai, noch vor der Saison-Eröffnung des beliebten Familien-Schwimmbades, die Gelegenheit geben, ein Mal gründlich hinter die Kulissen zu schauen. Dazu wird Schwimmbadleiter Pascal Kiefer spannende Einblicke in die technischen Abläufe samt Planung und Organisation des alltäglichen Badebetriebs vermitteln.

Mediathek ist zweites Aktionsangebot

Schon jetzt sprießt dort der frische Rasen dank Spezialdünger prächtig. Wenn die letzten Feinabstimmungen dazu klappen, wird die Besucher außerdem am Eingang ein völlig neues vollelektronisches Kassensystem erwarten. Dieses soll dann dazu beitragen, dass 35 000 Euro halbjährlich an Personalkosten eingespart werden können und es trotzdem einen reibungslosen und überwiegend bargeldlosen Eintrittsablauf gibt. Auch sonst, versicherte Kiefer, stünde man im beliebten Bad technisch sehr gut da. Björn Zerr vom Tiefbauamt berichtete von schon in den ersten Stunden beim Bürgerbüro eingegangenen rund 400 bargeldlosen Vorbuchungen für das Schwimmbad per QR-Code. Bürgermeister Metz zeigte sich zuversichtlich: „Wir haben damit gezielt kein billiges Pilotprojekt auf Verdacht eingekauft.“

Im ehemaligen, von der Stadt gekauften, Volksbankgebäude entstehen derzeit im Erdgeschoss eine neue Mediathek, obendrüber vier Wohnungen und im Dachgeschoss werden Sozialorganisationen Platz finden, etwa der Seniorenrat, „Städtletreff“ und die Nachbarschaftshilfe. Das freut Metz besonders: „Damit wird es einen neuen Treffpunkt in der Stadtmitte geben, der weiteres nach sich ziehen soll.“

Besucher werden gebeten, sich vorab anzumelden

Bei toller Raumqualität sei dies „ein besonders wichtiges städtisches Projekt, um Leben in der Innenstadt zu halten“. Mit der künftigen Mediathek werde man die Platzverhältnisse der bisherigen städtischen Bibliothek sogar vervierfachen und damit nicht nur für eigene Bürger, sondern auch auswärtige Nutzer, noch attraktiver werden.

Gleich zu Beginn des kommenden Jahres wird neben dem weiter bestehenden alten Krankenhausgebäude eine neue geriatrische Rehabilitationsklinik ihre Arbeit aufnehmen – wenn der Plan weiterhin klappt. Die Spezialklinik befindet sich derzeit noch im Bau samt ersten Putzarbeiten und wird nach aktueller Auskunft vom künftigen Klinikleiter Sven-Uwe Gau Ende Dezember samt Möblierung fertig sein – nämlich zum geplanten Einzug älterer Patienten in 60 Doppel- und Einzelzimmern gleich ab Januar. Dies wird dann begleitet von 90 Vollzeitkräften – ob Ärzte, Pfleger oder Therapeuten. Gau freute sich schon jetzt vorausschauend auf die schönen Aufenthalts- und Speiseräume.

VHS-Leiterin Goetsch lobte ausdrücklich die bewährte Zusammenarbeit mit der Stadt in Sachen jährlicher Sommerakademie: Damit, war sie sich mit Metz einig, gehe man unübliche Wege, um Bürgern spezielle Hintergrund-Einblicke in kommunale Projekte und Einrichtungen zu ermöglichen. Schon jetzt gebe es eine tolle Resonanz auf die aktuellen Akademie-Angebote mit ersten 70 Anmeldungen. Um diese bitte man weiterhin, um besser im Vorhinein planen zu können. Dennoch: Auch ohne erfolgte Anmeldung werde kein einziger Bürger bei den Info-Terminen abgewiesen. Notfalls bilde man dann eben einfach mehrere Gruppen, betonte sie.

Die Angebote

Alle Angebote

sowie weitere Informationen sind online auf der Webseite der VHS unter vhskurse.lahr.de zu finden. Die Termine der Außenstelle Ettenheim findet man über das Menü unter Volkshochschule, Außenstellen und der dortigen Auswahl „ Ettenheim“. Die drei Akademie-Termine

sind am Mittwoch, 7. Mai, um 18.30 Uhr („ein Blick hinter die Kulissen des Ettenheimer Freibads“) vor Ort im Ettenheimer Bad, am Mittwoch, 14. Mai, um 18.30 Uhr („Vorbesichtigung der neuen Mediathek im ehemaligen Volksbank-Gebäude“) in der Friedrichstraße 38 und am Mittwoch, 21. Mai, um 18.30 Uhr („Besuch beim künftigen Zentrum für Gesundheit“) in der Robert-Koch-Straße 15 neben der bisherigen Klinik.