Aktionsplan in Maulburg: Fast jeder Fünfte leidet unter Lärm

Flächendeckend Tempo 30 – das ist das Hauptziel.
„In Maulburg passiert viel.“ Mit dieser Feststellung eröffnete Bürgermeisterin Jessica Lang die Debatte. Mit dem Aktionsplan will die Gemeinde Maulburg den Fuß-, Rad- und öffentlichen Nahverkehr im Ort fördern, dazu gehört ein lückenloses Rad- und Fußwegenetz. Sie will mehr Aufenthaltsqualität schaffen, vor allem in den beiden Ortsmitten am Rathaus und am Latschariplatz, den Straßenraum begrünen und an den Klimawandel anpassen. Die Lärmbelastung der Anwohner soll durch die Ausweisung von Tempo 30 verringert werden. Ein erster Workshop mit „Stakeholdern“, an dem auch Bürger und Wirtschaft beteiligt waren, habe stattgefunden, sagte die Bürgermeisterin. Auch über das Landesportal MOBI-Planer können Bürger online Vorschläge machen.